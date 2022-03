Dow Jones Index mit Befreiungsschlag

Bis zuletzt steckte das Barometer nämlich noch in einem kurzfristigen Abwärtstrend fest, der just an den Rekordstand von 36.954 Punkten Anfang dieses Jahres begann und auf ein Niveau von 32.032 Zählern abwärts reichte. Anfang März breitete sich aber zusehends Hoffnung im Ukraine-Konflikt aus, die Notierungen konnten bereits in der abgelaufenen Handelswoche über den EMA 50 direkt an die eingrenzende Trendlinie zulegen. Anfang dieser Woche gelang es schließlich dieses Niveau zur Oberseite zu verlassen und damit ein erfolgreiches Kaufsignal nach der dreiwelligen Konsolidierung aus den ersten Monaten 2022 zu etablieren.

Kaufsignal!

Ein erfolgreicher Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 35.000 Punkte könnte sofortiges Kurspotenzial zunächst an die Februarhochs bei 35.870 Punkten freisetzen, weitere Ziele ließen sich darüber um 36.000 Punkten für den Dow Jones Index ableiten. Dabei sollte es jedoch nicht mehr tiefer als das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 34.440 Punkten abwärtsgehen, weil sonst ein Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend drohen würde. Das würde im Übrigen äußerst bärische Signale nach sich ziehen.