Der März war ein volatiler Ritt für chinesische Aktien. Die US-Börsenaufsichtsbehörde hatte einige Unternehmen identifiziert, die von der Börse genommen werden könnten, wenn sie die US-Prüfungsanforderungen nicht erfüllen. China signalisierte daraufhin am Wochenende Unterstützung für in den USA notierte chinesische Aktien. Die Aktien stiegen daraufhin sprunghaft an.

Harvey Pitt, der von 2001 bis 2003 Vorsitzender der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC war, sagte gegenüber CNBC: "Dies ist eindeutig ein Versuch der chinesischen Regierung, den Anschein zu erwecken, dass es mehr Transparenz geben wird. Der wirkliche Teufel steckt im Detail."