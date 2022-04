"Die Bemühungen der Regierung, das durch COVID beschleunigte demografische Thema des Geburtenrückgangs einzudämmen, rücken Konsum- und Bildungstitel ins Rampenlicht", so die Jefferies-Analysten laut CNBC.



Folgende Aktien wurden von Jefferies ausgewählt, die von einem Babyboom in China profitieren könnten:



Kimberly-Clark



Laut dem Bericht von Jefferies ist das Babygeschäft von Kimberly-Clark, dem Hygieneartikel-Hersteller, in China ein wichtiger Wachstumsmotor: "Wir schätzen, dass der Anteil des Babygeschäfts in China am oberen Ende eines niedrigen einstelligen Prozentsatzes des weltweiten Umsatzes des Unternehmens liegt."



Procter & Gamble



Mit dabei in Jefferies-Auswahl ist der US-amerikanische Konsumgüterkonzern Procter & Gamble, bekannt für die Marke Pampers. USA und China sind die größten und profitabelsten Märkte von Procter & Gamble.

Der Umsatz von Procter & Gamble stieg in den USA im letzten Jahr um acht Prozent und in China um zwölf Prozent. "Wir schätzen, dass das Babygeschäft innerhalb des China-Geschäfts etwa 15 Prozent des Umsatzes in der Region ausmacht, was einem niedrigen einstelligen Prozentsatz des weltweiten Umsatzes von PG entspricht", meldet der Jefferies-Bericht, laut CNBC.



H&H Group



Die H&H Group sei dem Jefferies-Bericht zufolge zu 45 Prozent im Bereich Säuglingsnahrung und zu vier Prozent bei anderen pädiatrischen Produkten aktiv. "Die rückläufige Geburtenrate in China hat zu einem kleineren Gesamtmarkt und einer geringeren Nachfrage nach Babynahrung und Pflegeprodukten geführt als in den Vorjahren", sagte CEO Laetitia Garnier am 22. März laut CNBC. Jetzt könnten sich für H&H neue Chancen ergeben, wenn in China die Geburtenrate steigen könnte.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion