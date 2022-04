Im Schatten der anderen Agrarmärkte „zaubert“ der Baumwollpreis seit geraumer Zeit eine beeindruckende Rally auf das Börsenparkett.

Notierte der Preis vor knapp einem Jahr noch im Bereich von 0,8 US-Dollar so gelang es ihm kürzlich, in die Preisregion um 1,4 US-Dollar vorzustoßen.

Die zwischenzeitlich auftretenden Konsolidierungs- und Korrekturphasen blieben zeitlich vergleichsweise eng begrenzt. Aktuell deutet sich in der Preisentwicklung bei Baumwolle eine weitere Konsolidierungsphase an.

Bleiben wir zunächst bei den fundamentalen Aspekten und blicken hier auf den aktuellen WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für April, der vom US-Agrarministerium (USDA) am 08.04. veröffentlicht wurde. Dieser fiel in Bezug auf Baumwolle auf den ersten Blick tendenziell leicht negativ aus. So sieht die aktuelle Prognose für das Erntejahr 2021 / 2022 einen leichten Anstieg der Lagerendbestände für Baumwolle auf 83,38 Mio. Ballen vor. Im vorherigen März-Report ging man noch für das Erntejahr 2021 / 2022 von Lagerendbeständen in Höhe von 82,57 Mio. Ballen aus. Unterm Strich suggerieren die Daten im Erntejahr 2021 / 2022 unverändert jedoch einen Bestandsabbau, werden doch die Lagerbestände zu Beginn des Erntejahres im April-Bulletin mit 87,35 Mio. Ballen angegeben.

Aus charttechnischer Sicht setzten sich nach dem vergeblichen Anlaufen der 1,40 US-Dollar Konsolidierungstendenzen durch. Baumwolle muss es nunmehr gelingen, die Konsolidierung in geordneten Bahnen zu halten. Mit Blick auf den Chart wäre es ideal, wenn der Rücksetzer oberhalb von 1,27 US-Dollar verbleiben könnte. Die zentrale Unterstützung verorten wir gegenwärtig in den Bereich von 1,20 US-Dollar.

Kurzum. Der Baumwollpreis wird von einem robusten fundamentalen Umfeld gestützt. Aus charttechnischer Sicht hat eine Konsolidierung eingesetzt, die den Preis noch einmal auf die Kursbereiche von 1,27 US-Dollar und 1,20 US-Dollar führen könnte. Spätestens unterhalb von 1,20 US-Dollar würde es jedoch eng werden. Sollte dieser Fall eintreten, müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Die noch intakten Aufwärtstrends lassen aber durchaus eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erwarten, wenngleich hierzu erst das markante Hoch bei knapp 1,40 US-Dollar erobert werden müsste.