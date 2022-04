Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

An der Wall Street gab es gestern den nächsten Nackenschlag für die Märkte. Die drei Indizes hatten kräftige Abgaben zu verzeichnen und schlossen jeweils nah am Tagestief. Konkret gab der DOW JONES mit -2,3% noch am wenigsten ab, der marktbreite S&P500 mit -2,8% lag wie üblich in der Mitte und der NASDAQ100 verlor satte 3,9%. Für den Technologieindex bedeutet der Schlusskurs von rund 13.000 Punkten ein neues Jahrestief. Das Ganze wurde von überdurchschnittlichen Umsätzen getragen hatte aber volumenseitig noch keinen Crash Charakter.