Inyova-Crowdinvesting erreicht EUR 3 Millionen-Schwelle in nur 33 Minuten

Frankfurt am Main (ots) -



- Bis 14 Uhr haben rund 2.000 Crowdinvestor*innen 21.276 Anteile an Inyova in

Höhe von EUR 5 Millionen erworben

- Erwerb von Stammaktien ist weiterhin für Inyova Kund*innen in Deutschland

möglich

- Kapital soll in neue Features fließen, wie digitale Stimmabgabe bei

Hauptversammlungen über die App



"Wir wussten, dass wir eine starke Community haben," erklärt Tillmann Lang, CEO

und Gründer von Inyova, der führenden Plattform für digitales Impact Investing.

"Dass aber über 21.000 Stammaktien innerhalb von wenigen Stunden von rund 2.000

Crowd-Investor*innen erworben wurde, macht uns sehr stolz und zeigt, dass wir

sehr engagierte Kund*innen haben." Heute um 7 Uhr morgens startete das

Crowdinvesting, 3 EUR Millionen wurden innerhalb der ersten 33 Minuten erreicht.

Dabei konnten auch Inyova Kund*innen in Deutschland ab einem Beitrag von EUR 235

einen Anteil an dem stark wachsenden Unternehmen erwerben.