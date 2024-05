Als den führenden deutschen Anbieter von Specialty Pharma Solutions bezeichnet sich die Medios AG aus Berlin. In der Hauptsache geht es dabei um personalisierte Medizin. Medios deckt dabei die gesamte Kette von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung ab. Die Vision ist, die europäische Spitzenposition in dieser Pharmanische zu erobern.

Das hat Medios bislang mit überwiegend organischem Wachstum angestrebt: Die Wachstumsrate beim Umsatz seit 2017 beträgt satte 21,3 Prozent. Im März wurde nun die Ceban Pharmaceuticals B.V. akquiriert, eine schnell wachsende pharmazeutische Compounding-Plattform in den Niederlanden mit Niederlassungen in Belgien und Spanien. Compounding bedeutet in diesem Zusammenhang die individualisierte Zusammenstellung von Wirkstoffen.