Die norwegische Zentralbank hat die Zinswende bereits im vergangenen Jahr eingeläutet und plant für 2022 drei weitere Zinsanhebungen. Norwegens Aktienindex OBX bewegt sich trotz der strafferen Geldpolitik in einem intakten Aufwärtstrend und markierte erst vor wenigen Tagen ein frisches Allzeithoch. Anleger finden hier eine ganze Reihe solider Unternehmen, die oftmals auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten überzeugen können. Zudem eignen sich Norwegen-Titel zur Diversifikation außerhalb des Euroraums.

Auch in diesem Jahr stehen die Konjunkturampeln in dem skandinavischen Land auf Grün. So zeigt die Konjunkturumfrage für das erste Quartal weiterhin Wachstum bei der Gesamtleistung. Die Zuwachsrate ist sogar noch höher als im vierten Quartal 2021.

Norwegens Wirtschaft brummt. Im vergangenen Jahr wuchs das norwegische Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit plus 4,2% so stark, wie seit 2007 nicht mehr. Im Schlussquartal 2021 zog die Konjunktur um 1,4% an und übertraf damit die Erwartungen des Marktes. Aus den Zahlen sind die Schwankungen der wichtigen Öl- und Gasproduktion ausgeklammert – vor allem die Erholung des Dienstleistungssektors sorgte im vergangenen Jahr für Schwung.

