STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Apple-Call vor Veröffentlichung der Quartalszahlen gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Givaudan (WKN MA96Z6)

Die Derivateanleger an der Euwax verkaufen heute einen Call-Optionsschein auf Givaudan. Das Schweizer-Unternehmen ist der weltweit größte Hersteller für Duft- und Aromastoffe und beschäftigt an 181 Standorten über 15.800 Mitarbeiter. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Givaudan einen Umsatz von 6,7 Milliarden Schweizer Franken. Für den Givaudan-ADR geht es heute mit 1,35% auf 75 Euro aufwärts. 2. Call-Optionsschein auf Apple (WKN MD12U6)

Die Anleger an der Euwax steigen am Donnerstag in einen Call-Optionsschein auf Apple ein. Der Smartphonepionier legt heute nach Börsenschluss seine Quartalszahlen vor. Im Mittel erwarten die Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,43 US-Dollar. Im Vorjahresquartal erzielte Apple einen Gewinn je Aktie von 1,40 US-Dollar. Für die Aktie geht es in einem positiven Marktumfeld um 2,8% auf 152,5 Euro bergauf. 3. Faktor-Long-Zertifikat auf K+S (WKN MC46LD)

Außerdem kaufen die Stuttgarter Derivateanleger ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf den Düngemittelhersteller K+S. Die Aktie erreichte am 19. April ein Mehrjahreshoch bei 36,39 Euro. Seitdem korrigiert die Aktie und ist sogar am Dienstag unter die Marke von 30 Euro gefallen. Heute geht es dagegen beinahe 2% aufwärts auf 31,20 Euro.