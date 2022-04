KENILWORTH (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat ein unerwartet starkes Quartal hinter sich. Dafür sorgte zum Jahresauftakt vor allem das Corona-Medikament Lagevrio. Der Vorstand um Konzernchef Robert Davis zeigte sich am Donnerstag zur Zahlenvorlage zwar optimistisch und hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Jahr an, dämpfte jedoch gleichzeitig die Erwartungen für Lagevrio. Am Aktienmarkt tat das vorbörslich keinen Abbruch, die Aktie legte vor dem offiziellen Handelsbeginn knapp ein Prozent zu.

Zum Jahresauftakt knüpfte das Unternehmen an seinen zuletzt guten Lauf mit einem kräftigen Wachstum an. Im Vergleich zum Vorjahresquartal kletterte der Umsatz im ersten Viertel um die Hälfte auf 15,9 Milliarden Dollar (15 Mrd Euro). Dabei spülte die erst seit Ende 2021 zugelassene Covid-Pille Lagevrio dem Unternehmen 3,2 Milliarden Dollar in die Kassen, also knapp ein Fünftel der Gesamterlöse und damit deutlich mehr als von Analysten erwartet. Den Lagevrio-Beitrag herausgerechnet lag der Konzernumsatz noch um 19 Prozent über dem Vorjahreswert.