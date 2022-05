PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Märkte in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag vorwiegend fester geschlossen. Besonders deutlich waren die Aufschläge an den Börsen in Budapest und Moskau. Der polnische Aktienmarkt hingegen verbuchte ein klares Minus. Auch bei Anlegern in Osteuropa liegt der Fokus nun stark auf dem am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der die Anleger wegen der hohen Inflation umtreibt.

In Prag ging der tschechische Leitindex PX mit einem Plus von 0,96 Prozent bei 1329,51 Punkten aus dem Handel. Die zu Wochenbeginn eher schwachen Bankenwerte konnten sich am Dienstag mehrheitlich erholen. Die Aktien von Erste Group schlossen 2,6 Prozent fester und Komercni Banka gewannen 1,7 Prozent.