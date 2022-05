STEICOs Wachstumsdynamik in Q1 übertrifft die Erwartungen

STEICO hat am Montag nach Börsenschluss den Geschäftsbericht für 2021 sowie die Zahlen für Q1 2022 vorgelegt. Letztere übertrafen unsere bereits optimistischen Prognosen umsatz- und ertragsseitig jeweils um mehr als 10%.

Wachstumsbeschleunigung zum Jahresstart: Der Konzernumsatz in 2021 entsprach mit 388,2 Mio. Euro (+25,7% yoy) dem vorab gemeldeten Wert. Getragen von einer hohen Nachfrage in allen regionalen Märkten und gestützt auf Preiserhöhungen (ca. +12% auf 80% der Produkte zum 01.03.) konnte STEICO das Wachstumstempo in Q1 weiter steigern. So wurde mit 115,9 Mio. Euro (+27,9% yoy) bereits im saisonal i.d.R. schwächeren Auftaktquartal ein Umsatz im dreistelligen Mio.-Euro-Bereich erzielt und unsere Prognose (MONe: 105,0 Mio. Euro) deutlich übertroffen. Produktseitig stechen die Stegträger mit einem Umsatzplus von 79,5% yoy auf 18,5 Mio. Euro hervor, die vor allem von einer Erholung des Absatzes in Großbritannien (+64,2% yoy) und der starken Verteuerung von klassischem Konstruktionsholz profitierten. Aber auch die Erlöse mit ökologischen Dämmstoffen legten mit +23,7% yoy auf 76,1 Mio. Euro erneut stark zu, sodass STEICO gegenüber Kunden ins laufende Q2 hinein für zahlreiche Produkte weiter Kontingentierungen vornimmt.



Trotz hoher CAPEX positiver FCF in 2021 erzielt: Das Konzern-EBIT in 2021 wich mit 67,6 Mio. Euro geringfügig vom vorläufig berichteten Wert (67,9 Mio. Euro) ab. Zudem fiel die Steuerquote etwas höher aus als antizipiert, sodass unterm Strich ein leicht niedriger als erwartetes EPS von 3,42 Euro stand (MONe: 3,59 Euro). Der Dividendenvorschlag entspricht mit 0,40 Euro je Aktie dennoch exakt unserer Erwartung. Erstmals seit 2016 erzielte STEICO im Gesamtjahr überdies einen positiven Free Cashflow i.H.v. 10,6 Mio. Euro (MONe: -0,6 Mio. Euro), obwohl die Investitionen in Sachanlagen mit 68,6 Mio. Euro (MONe: 63,2 Mio. Euro) etwas höher ausfielen als antizipiert. Aufgrund der u.a. für den Kapazitätsausbau in Polen und Frankreich weiter deutlich steigenden CAPEX (MONe: 98,0 Mio. Euro) dürfte der FCF in 2022 aber wieder negativ ausfallen (MONe: -12,4 Mio. Euro).



Rating: Kaufen

Kursziel: 125,00 Euro



