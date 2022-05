STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf Hannover Rück nach Quartalzahlen gefragt



Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Hannover Rueck (WKN MC55UE)

Die Anleger an der Euwax steigen am Mittwoch in einen Call-Optionsschein auf Hannover Rück ein. Der weltweit drittgrößte Rückversicherungskonzern konnte im ersten Quartal trotz zahlreicher Krisen und Naturkatastrophen einen Nettogewinn von 264 Millionen Euro aufweisen. Im Vorjahresquartal lag der Nettogewinn bei 306 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr bestätigte Hannover Rück sein Nettogewinnziel zwischen 1,4 und 1,5 Milliarden Euro. Für die Aktie geht es 1,6% auf 148,95 Euro aufwärts. 2. Call-Optionsschein auf RWE (WKN MD1UY7)

Die Stuttgarter Derivateanleger handeln zur Wochenmitte wie bereits am Dienstag sehr rege einen Call Optionsschein auf RWE. Die Derivateanleger steigen weiterhin aus dem Call aus. RWE wird seine Quartalszahlen für das erste Quartal 2022 am 12. Mai vorlegen. Für die Aktie geht über 4% auf 40,65 Euro aufwärts. Damit führt RWE die Gewinnerliste im DAX an. 3. Call-Optionsschein auf The Mosaic (WKN MD3E5B)

Dagegen herrscht in einem Call-Optionsschein auf den Hersteller von Phosphat und Kali, The Mosaic, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausführbaren Kauf- und Verkaufsorders vor. In den ersten drei Monaten konnte Mosaic einen Gewinn von 1,18 Milliarden US-Dollar erzielen - im Vorjahreszeitraum lag der Gewinn noch bei 157 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen erwartet weiterhin anhaltend angespannte Märkte bei Phosphat und Kali. Allein in den letzten drei Monaten gewann die Mosaic-Aktie beinahe 70% an Wert. Die Aktie notiert mit 64,20 Euro heute nahezu unverändert.

Euwax Sentiment Index

Nachdem der Euwax-Sentiment zu Handelsbeginn zum Teil sehr deutlich im negativen Bereich notierte, bewegt er sich seitdem in einer engen Handelsspanne von ca. 25 bis -25 Punkte. Die Stuttgarter Anleger sind sich heute offensichtlich uneins über die weitere Entwicklung im DAX.

