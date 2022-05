Das erste Quartal des Energieunternehmens CEZ sei wesentlich besser gelaufen als erwartet, schrieb ein Analyst der Erste Group. Das Unternehmen hat zudem den Ausblick für die Dividende erhöht. Die CEZ-Titel legten in Prag um 1,1 Prozent zu. Bank-Aktien gaben dagegen nach: Erste Bank verloren 0,3 Prozent, Moneta Money Bank verloren gar 3,1 Prozent an Wert.

An der Prager Börse gab der tschechische Leitindex PX um 0,42 Prozent nach auf 1297,84 Zähler. Die Inflation ist in Tschechien auf den höchsten Wert seit 1993 geklettert. Im April stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 14,2 Prozent, wie die Statistikbehörde CSU mitteilte.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Dienstag tiefer geschlossen. Anders als an den westeuropäischen Märkten gab es demnach hier keine Erholung von den Verlusten am Montag. Belastungsfaktoren sind weiterhin der Krieg in der Ukraine und die starke Teuerung.

