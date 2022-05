WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Der ATX beendete die Sitzung mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 3027,74 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,60 Prozent auf 1527,67 Einheiten zu. Europaweit zeigten sich die Märkte am Dienstag nach dem sehr schwachen Wochenauftakt etwas erholt. Deutlichere Verlaufsgewinne gaben die Indizes gegen Handelsende jedoch wieder ab.

Mit dem Plus konnte der Leitindex ATX eine vier Handelstage lange Negativserie stoppen. Alleine in diesen vier Minustagen in Folge summierten sich die Abschläge auf über acht Prozent. Experten nannten zuletzt mehrere Faktoren als Grund für die derzeit schwache Börsenstimmung, darunter der anhaltende Ukraine-Krieg und die zunehmend straffere Geldpolitik.