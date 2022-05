Reifenhersteller Pirelli verdient an steigenden Preisen - Wird aber vorsichtiger

MAILAND (dpa-AFX) - Der italienische Reifenhersteller Pirelli wird trotz stark anziehender Verkaufspreise und Gewinne in den ersten drei Monaten für das Gesamtjahr in Teilen etwas vorsichtiger. Weil der russische Krieg in der Ukraine und die Covid-Lockdowns in China belasten, senkte das Management seinen Jahresausblick für die operative Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Sonderposten, wie es am Dienstag in Mailand hieß. Allerdings dürfte der nun wohl stärker als erwartet ausfallende Preisauftrieb den Umsatz höher ausfallen lassen.

