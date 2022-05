Innocan Pharma gibt die erfolgreiche Veröffentlichung einer neuen Patentanmeldung seiner neuen CBD-Formulierung mit anhaltender Freisetzung (LPC) bekannt

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (11. Mai 2021) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich bekannt zu geben, dass vor Kurzem eine internationale Patentanmeldung („PCT“) mit dem Titel „Protein-bound Cannabinoid Formulations and Uses Thereof“ veröffentlicht wurde und die Veröffentlichungsnummer WO 2022/070191 (die „Patentanmeldung“) erhielt, die Priorität aufgrund einer vorläufigen US‑Anmeldung im Oktober 2020 beanspruchte.

Die Patentanmeldung beinhaltet eine neue partikelbasierte CBD-Formulierung, die ein anhaltendes Freisetzungsprofil von CBD im Plasma ermöglicht. Abbildung 1 unten zeigt das mit dieser Formulierung nach 21 Tagen erzielte, verlängerte Profil bei der Verabreichung an Mäuse. Diese neue CBD-Formulierung eröffnet einen neuen Weg, um ein anhaltendes Freisetzungsprofil von CBD zu erreichen und steigert die Vielseitigkeit der derzeit in der Entwicklung befindlichen Innocan-Produkte. Wir gehen davon aus, dass die nächsten Schritte im Zusammenhang mit dieser Patentanmeldung die Prüfung in verschiedenen Ländern im und um den April 2023 umfassen werden, gefolgt von der endgültigen Erteilung des Patents. Diese PCT ist ein weiteres Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen, der Hebräischen Universität und dem Team von Professor Barenholz.

Abbildung 1: Plasmaprofil von CBD nach subkutaner Injektion einer Protein-CBD-Formulierung bei Mäusen

Die Veröffentlichung der Patentanmeldung für die CBD-Formulierungsplattform von Innocan bietet zusätzlichen Schutz im Hinblick auf das geistige Eigentum des Unternehmens und ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung neuartiger Behandlungen für verschiedene Krankheiten.

Die Patentanmeldung spiegelt die fortgesetzten Bemühungen des Teams von Innocan bei der Entwicklung neuartiger pharmazeutischer Produkte für verschiedene Zwecke mittels Plattformtechnologie wider und ergänzt das IP-Portfolio von Innocan.

Die Patentanmeldung betrifft eine einzigartige Verabreichungsmethode, die eine kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf mit verbesserter pharmakokinetischer (PK) Leistung ermöglicht. Die Patentanmeldung ist ein wichtiger Meilenstein in Bezug auf die Forschung, die in Zusammenarbeit mit der Hebräischen Universität durchgeführt wurde, und weist auf das Potenzial der Technologie des Unternehmens hin, Cannabinoide präzise und effektiv in den Blutkreislauf abzugeben.