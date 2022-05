STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future startete in die neue Handelswoche mit einem Abschlag von 20 Basispunkten bei 151,01 Prozentpunkten. Bis zum Montagmittag fiel er auf sein bisheriges Wochentief bei 150,49 Prozentpunkten. Seitdem legte er bis zum Mittwochvormittag auf 153,61 Prozentpunkte zu. Bevor es für den Euro-Bund-Future wieder Richtung 152 Prozentmarke ging. Bei einem aktuellen Stand von 152,55 Prozentpunkten ergibt sich eine Rendite für den Euro-Bund-Future von 1,05%. Damit ist die Rendite gegenüber der Vorwoche um acht Basispunkte gestiegen. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg von 1,07% auf 1,20%.

Anlegertrends

Berlin Hyp emittiert Social Bond über 750 Millionen Euro Die Berlin Hyp emittiert erstmalig einen Social Bond. Die Mittel werden zur Finanzierung von bezahlbaren Wohnraum in Deutschland und den Niederlanden verwendet. Das Emissionsvolumen beträgt 750 Millionen Euro. Der Nominalzinssatz liegt bei 1,75%. Die Zinsen werden jährlich ausbezahlt, erstmalig am 10.05.2023. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Die Ratingagentur Moody’s vergibt für den Social Bond ein Aaa Rating.