Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14623,74 Pkt , was eine Steigerung von +5,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Diese Woche ist ein Nachkauflimit erreicht worden, von zwei Werten trennen wir uns heute, bei zwei Engagements legen wir Nachkauflimits in den Markt und bei dreien ändern wird unsere Einschätzung. Betroffen sind die Engagements AMERICAN WATER WORKS, BOMBARDIER, CROPENERGIES, DEUTSCHE BANK, FLATEXDEGIRO, JABIL, PAYPAL, QUALCOMM und UNICREDIT. Lesen Sie die Details in unserer heutigen Stop&Go Meldung.Zunächst der Blick auf die Indizes: Der DAX konnte in den letzten Tagen seine relative Stärke gegenüber den US-Indizes weiter ausbauen. Besonders deutlich wird das anhand des markanten Tiefs nach Beginn Ukraine Kriegs. Der DAX notiert über 1.000 Punkte über diesem Niveau. Die US-Indizes hingegen, stehen längst deutlich tiefer. Im direkt Chartvergleich sieht das so aus: Das war jahrelang anders, der DAX hinkte den US-Märkten regelmäßig hinterher. Jetzt dreht sich das Verhältnis um. Gerade im DAX finden sich Aktien, die bereits so niedrig bewertet sind, dass sie kaum noch weiter fallen. Dazu weiter unten noch mehr Details.Empfehlungsliste