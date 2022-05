Anycubic setzt mit der Veröffentlichung von Anycubic LeviQ und Anycubic LighTurbo neue Maßstäbe im 3D-Druck

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Anycubic, ein führender Hersteller von

3D-Druckern, hat die Anycubic LeviQ Auto-Bed-Leveling-Technologie und die

Anycubic LighTurbo Matrix-Lichtquelle eingeführt. Ersteres zielt darauf ab, den

Nutzern eine einsteigerfreundliche Erfahrung zu bieten, während letzteres zu

einer ausgezeichneten Druckqualität und hervorragenden Druckdetails beitragen

soll.



Warum wird die Anycubic LeviQ-Technologie zur automatischen Bettnivellierung

freigegeben?





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Beim 3D-Druck ist die Nivellierung der Druckplattform ein entscheidenderSchritt, bevor mit dem Druck begonnen wird. Ein unebenes Druckbett führt häufigzu Problemen mit der Druckqualität, z. B. unsaubere erste Schichten, Verzug odernicht korrekt gedruckte Details, wodurch Filament und Zeit verschwendet werden."Die meisten preisgünstigen 3D-Drucker auf dem Markt erhalten ein ebenes Bettdurch manuelle Nivellierung, aber der Kalibrierungsprozess kann mühsam sein, dadie korrekte Einstellung der Bettnivellierung ein gewisses Maß an Erfahrung undUrteilsvermögen erfordert, so dass 3D-Druck-Anfänger während dieses Prozessesleicht ins Straucheln geraten. Um den Nivellierungsprozess zu vereinfachen, hatAnycubic sein Anycubic LeviQ Auto-Bed-Nivellierungssystem eingeführt, dasNeulingen eine mühelose Kalibrierung ermöglicht", sagt James Ouyang,Vizepräsident von Anycubic.So funktioniert das Anycubic LeviQ System zur automatischen BettnivellierungAnycubic LeviQ umfasst zwei verschiedene Nivelliersensoren - einenDehnungsmessstreifen-Nivelliersensor und einen induktiven Nivelliersensor. Beidem auf Dehnungsmessstreifen basierenden Ansatz wird das Druckbett an 25 Punktenberührt, um ein Netz zu erstellen, das alle Abweichungen der Druckplattformausgleicht. Da der physische Abstand zwischen der Düsenspitze und der zubearbeitenden Fläche erfasst werden kann, lässt sich automatisch einentsprechender Z-Achsen-Versatz realisieren.Mit Hilfe dieses Dehnungsmessstreifen-Nivellierungssystems kann der neuveröffentlichte Kobra Max 3D Drucker(https://www.youtube.com/watch?v=PQB1-ePwEYQ) sicherstellen, dass eine guteerste Schicht eines Drucks optimal auf der Bauplattform abgelegt wird. Damit isteine gute Grundlage für einen erfolgreichen Druck gelegt.Im Gegensatz zum Dehnungsmessstreifen-Nivelliersensor funktioniert der induktiveSensor durch die Erzeugung eines Magnetfelds und die Erfassung der Interferenzdieses Felds. Er kann Abstände oder Lücken auf Metalloberflächen ohne direktenKontakt erkennen und gleicht die Unregelmäßigkeiten auf seiner Druckplattform