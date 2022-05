09.05.2022 - So hätte sich wohl niemand den Frühling 2022 vorgestellt. Während die Bedrohung durch die Covid-19-Pandemie mehr und mehr zurückgeht, Beschränkungen weitgehend gefallen sind und selbst Großveranstaltungen (beinahe) wie vor der Pandemie wieder möglich sind, herrscht Krieg in Europa, und selbst das unvorstellbare Schreckensszenario eines Atomkriegs wird bereits beschworen. So weit wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht kommen.

Aber dass diese Eskalation überhaupt diskutiert wird, zeigt, wie kritisch die internationale Sicherheitslage geworden ist. Die Friedensdividende, die den westlichen Wohlstand seit dem Ende des Eisernen Vorhangs angetrieben hat, ist zunächst aufgebraucht, und wir müssen uns auf eine Sicherheitsarchitektur einstellen – einfacher wird die Welt definitiv nicht.