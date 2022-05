Der untere Chart zeigt deutlich, dass eine kräftige Aufwärtsreaktion her muss, will die Aktie den Niedergang der letzten Monate stoppen. Wir bemühen an dieser Stelle einen Chart auf CAD-Basis, um die aktuelle Situation adäquat darstellen zu können.

Ausgehend vom Zwischenhoch, das die Aktie im März 2022 im Bereich von 5,7 CAD ausbilden konnte, trat Aurora Cannabis zunächst den Rückzug an. Der Verlust der eminent wichtigen Zone 4,0 CAD / 3,7 CAD beschleunigte die Rückzugsbewegung. Die Dominanz der Abwärtstrends bestätigte sich einmal mehr. Rasch geriet der nächste Kursbereich von 3,0 CAD in den Fokus des Handelsgeschehens. Ein Bruch dieser psychologisch wichtigen Marke konnte zunächst verhindert werden. Zudem zeigte Aurora Cannabis am Freitag (13.05.) eine kräftige Erholung. Ob das veritable Tagesplus vom Freitag aber eine nachhaltige Erholungsphase einleiten kann, bleibt abzuwarten. Solange sich etwaige Erholungsversuche unterhalb von 4,0 CAD abspielen, sind diese aus charttechnischer Sicht ohnehin mit Vorsicht zu genießen. Über kurz oder lang muss es für Aurora Cannabis über das Niveau des März-Hochs gehen, um das Chartbild etwas aufzuhellen.

Blicken wir auf das aktuelle Zahlenwerk. Wir vergleichen die Ergebnisse mit denen des Vorquartals (3-Monats-Zeitraum zum 31.12.2021) Aurora Cannabis gab den Nettoumsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 50,434 Mio. CAD an, nach 60,586 Mio. CAD im 3-Monats-Zeitraum zum 31.12.2021. Für das adjustierte EBITDA wurde in Q3 / 2022 ein Minus in Höhe von -12,263 Mio. CAD ausgewiesen. Bereits im Q2 / 2022 (3-Monats-Zeitraum zum 31.12.2021) belief sich das adjustierte EBITDA auf ein Minus in Höhe von - 9,040 Mio. CAD.

Kurzum. Aurora Cannabis legte ein durchwachsenes Zahlenwerk vor. Vor allem der im Quartalsvergleich zu verzeichnende Umsatzrückgang fiel negativ ins Gewicht. Aurora Cannabis gab im Rahmen der Quartalszahlenveröffentlichung weitere Einsparungen bekannt. Mit Blick auf die Ergebnisseite sind diese auch dringend notwendig. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Comeback der Aktie oberhalb von 4,0 CAD ein erster Achtungserfolg, doch erst ein Vorstoß über die 5,7 CAD würde einer Erholung Relevanz verleihen. Auf der Unterseite hat der Kursbereich von 3,0 CAD zentrale Bedeutung als Unterstützung.