Telefónica Tech hat 100% der Anteile der BE-terna Group von der "Deutsche Private Equity" (DPE) und anderen Minderheitsaktionären erworben.

Als einer der fünf größten Cloud-Microsoft-Dynamics-Partner in Europa ist BE-terna darauf spezialisiert, die digitale Transformation insbesondere mit Microsoft-Produkten voranzutreiben. Das Unternehmen arbeitet aber auch mit den Anbietern Infor, UI Path und Qlik zusammen, um Geschäftsprozesse für verschiedene Branchen zu optimieren. BE-terna hat im Jahr 2021 einen Pro-Forma-Umsatz von 121 Mio. EUR erzielt und wächst sowohl organisch als auch anorganisch um 30% pro Jahr. Zudem kann das Unternehmen bereits 15 erfolgreiche Integrationen vorweisen.



BE-terna wurde 2005 gegründet und verfügt über ein hochqualifiziertes Team von 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 28 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Adria-Raum und den nordischen Ländern. Mit dieser Akquisition erweitert Telefónica Tech seine geografische Präsenz und sein Angebot an Professional und Managed Services in ganz Europa erheblich.

BE-terna gehört zu den Top-Microsoft Dynamics-Partnern in Europa und hat zahlreiche renommierte Partnerauszeichnungen erhalten, darunter den "Inner Circle" im Jahr 2021 und kürzlich die "Microsoft Small and Midsize Management Advanced Specialization".



BE-terna verfügt zudem über zahlreiche weitere Zertifizierungen und Auszeichnungen, unter anderem als "Microsoft Gold Partner" für elf Kompetenzen, Qlik "Elite Solution Provider" und mehrfacher Infor "Gold Channel Partner".

José Cerdán, CEO von Telefónica Tech: "Ich bin sehr erfreut über diese Akquisition. Als IT-Services-Integrator der nächsten Generation ist es unser vorrangiges Ziel, weiterhin sowohl organisch als auch anorganisch zu wachsen und eine führende Position im Markt einzunehmen. BE-terna verstärkt unsere Cloud-Kapazitäten in Deutschland und ermöglicht uns den Zugang zu weiteren mitteleuropäischen und nordischen Märkten." Er fügt hinzu: "Die Pandemie führt zu einer schnelleren Verlagerung in die Cloud und bewirkt einen größeren Bedarf an digitaler Transformation. Microsoft ist einer der bevorzugten Partner für diese Projekte und BE-terna ist ein führender europäischer Player in diesem Bereich."