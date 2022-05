Mastercard Economics Institute / Großer Nachholbedarf Weltweite Buchungen von Freizeit- und Geschäftsflügen übertreffen Niveau von 2019 (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -



- Deutschland auf Platz 4 der beliebtesten Reiseziele Europas und Platz 8

weltweit

- Die Experience Economy boomt: Deutsche geben in der post-COVID Ära ihr Geld

beim Reisen lieber für Erlebnisse als für Souvenirs aus

- Aufgrund der Lockerungen der COVID-Beschränkungen verbuchen Kreuzfahrten, Bus-

und Bahnreisen 2022 einen starken Anstieg



Nach zwei herausfordernden Jahren hat das weltweite Buchungsvolumen von

Freizeit-und Geschäftsflügen(1) zum ersten Mal wieder das Niveau vor der

Pandemie übertroffen, während die Ausgaben für Kreuzfahrten, Bus- und Zugreisen

in diesem Jahr ebenfalls deutlich angestiegen sind. Das zeigt eine neue Studie

des Mastercard Economics Institute

(https://www.mastercardservices.com/en/reports-insights/economics-institute) :

Die heute veröffentlichte Travel 2022: Trends and Transitions (https://www.maste

rcardservices.com/en/reports-insights/economics-institute/travel-trends-2022?cmp

=2022.q2.eu.eur.all.dir-res.ser.others.travel-2022---trends-transitions---global

-report.7013j000001hpfuaa2.oweb.txt.others.eurpress.newsroom.thought-leadership)

Studie liefert wichtige Einblicke in die post-COVID Reisegewohnheiten in 37

Märkten.