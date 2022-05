Die australische Ecograf Ltd. (ASX: EGR; FRA: FMK), die sich in den vergangenen Jahren in erster Linie auf die Kommerzialisierung ihrer patentierten HF-freien Reinigungstechnologie für Naturgraphit konzentriert hat, will angesichts der steigenden Nachfrage das Upstream-Potenzial seiner Bergbauassets Epanko und Merelani-Arusha in Tansania neu bewerten. Wie das Unternehmen mitteilt, sind Spezialisten dabei zu untersuchen, wie sich die ursprünglich geplante Förderkapazität über die Marke von 60.000 Tonnen pro Jahr hinaus erweitern lässt. Damit unterstützt Ecograf eine Initiative der tansanischen Regierung, die die Merelani-Arusha-Provinz zu einem globalen Hub für die Produktion und Weiterverarbeitung von Graphit entwickeln will.

Bereits 2017 hatte Ecograf in einer bankfähigen Machbarkeitsstudie für das Epanko Projekt bestätigt, dass 72 % der Mineralressourcen aus frischem Material bestehen. Der Produktgehalt von 98,2 bis 99 % Kohlenstoff eignet sich ideal für die unternehmenseigene EcoGraf HFfree™-Reinigung für Batterieanodenmaterial. Die Studie soll insbesondere das Potenzial für eine nachgelagerte mechanische Formgebungsanlage im Land bewerten, damit in Tansania ein Logistikzentrum für große Mengen entstehen kann, von wo aus auch EcoGrafs erste Anlage für Batterieanodenmaterial in Westaustralien beliefert werden könnte. Unterdessen hat Ecograf eine Bergbaulizenz das Merelani-Arusha-Graphitprojekt beantragt.