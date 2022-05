Tier One Silver gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 3,0 Millionen CAD bekannt

Vancouver, Kanada - 20. Mai 2022 - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF) („Tier One“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver ...) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 3,0 Millionen CAD aus dem Verkauf von 6.666.667 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,45 CAD pro Einheit (die „Platzierung“) durchführen wird. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Aktie“) und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein „Warrant“), der bis zu dem Datum, das drei Jahre nach dem Abschlussdatum der Platzierung liegt, zu einem Preis von 0,75 CAD ausgeübt werden kann. Der Abschluss der Platzierung wird am 30.Mai 2022 erwartet. Die Warrants unterliegen einem beschleunigten Verfall, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen innerhalb der ersten 12 Monate nach Abschluss der ersten Tranche über 1,50 CAD liegt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung zur Finanzierung der weiteren Explorationsarbeiten im Portfolio des Unternehmens in Peru, vor allem bei Curibaya, sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Die Platzierung unterliegt dem Erhalt der ausgeführten Zeichnungsabkommen und Gelder sowie den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die TSXV.

In Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen werden die im Rahmen der Platzierung emittierten Aktien und Warrants an akkreditierte Investoren oder andere Investoren, die von der Prospektpflicht befreit sind, verkauft und unterliegen in Kanada einer gesetzlichen viermonatigen Sperrfrist für den Weiterverkauf. Obwohl die Platzierung nicht vermittelt wird, können Vermittlungsgebühren für einen Teil der Erlöse an berechtigte Personen gezahlt werden, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist. Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder missbilligt. Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert, und diese Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten einer US-Person oder einer Person in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß den Wertpapiergesetzen der USA sowie der US-Bundesstaaten registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch werden die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion verkauft, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre. Der Wiederverkauf von Einheiten innerhalb der Vereinigten Staaten wird in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht eingeschränkt.