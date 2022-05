Schanghai wurde vor fast zwei Monaten abgeriegelt. In vielen chinesischen Städten müssen Covid-Testergebnisse vorgezeigt werden, um Läden oder öffentliche Bereiche betreten zu dürfen. Die Regierung in Peking wolle bis Mitte Juni zum normalen Geschäfts- und Lebensalltag zurückkehren, so CNBC.

Die Goldmänner bringen sich bereits eigenen Angaben zufolge für eine mögliche Erholung von China-Aktien in Stellung. "Wir würden uns auf ausgewählte Namen aus dem verarbeitenden Gewerbe konzentrieren", heiß es in einem Bericht vom 16. Mai, der CNBC vorliege. Die Goldman-Sachs-Analysten nähmen an, dass die chinesische Regierung den Lieferketten Vorrang gebe und sich deshalb die Aktien des verarbeitenden Gewerbes wahrscheinlich vor den Konsumtiteln erholen würden.