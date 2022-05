In einem Wettlauf von der Exploration zur Mine, der 2012 mit der EV-Revolution und der weltweiten Bewegung zum Ausstieg aus Verbrennungsmotoren (ICE; Internal Combustion Engine) begann, ist es nur wenigen Unternehmen gelungen, neue Graphitlagerstätten in Produktion zu bringen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Niedrige Lagerstättengehalte, kostspielige Verunreinigungen, schwierige Metallurgie und mangelnde Finanzierung stehen jedoch ganz oben auf der Liste.

Es könnte nie einen wichtigeren Zeitpunkt geben, um die Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, die sich in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge (EV; Electric Vehicle) bieten. Nachdem die Preise für Lithium auf ein Niveau gestiegen sind, das Elon Musk als "verrückt" ("insane") bezeichnet, stellte Bloomberg kürzlich fest, dass die Lithiumpreise Anzeichen dafür zeigen, dass sie an Momentum verlieren. Zwar scheinen derzeit noch alle Augen auf den Lithiummarkt gerichtet zu sein, doch könnten die Anleger früher oder später auf den Graphitzug aufspringen, da die Fundamentaldaten für dieses batteriekritische Mineral wohl noch heißer sind. Während für Lithium ein Angebotsdefizit prognostiziert wird, das sich bis 2025 wieder in einen Überschuss verwandeln wird, sieht es bei Graphit ganz anders aus, denn das Angebotsdefizit wird sich von 10% in diesem Jahr auf 32% im Jahr 2025 mehr als verdreifachen. Neues Graphitangebot wird dringend benötigt, was jedoch nicht so einfach ist wie die Steigerung der Lithiumproduktion . Sobald Investoren realisieren, dass Graphit der zentrale Engpass für die weltweite Einführung von Elektrofahrzeugen ist, werden Graphitexplorations- und -minenunternehmen wie Gratomic Inc. zur Anlaufstelle für die Schaffung von Aktionärsvermögen in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge.

Da Gratomic im März eine Finanzierung i.H.v. $5,5 Mio. abgeschlossen hat und sich in der Endphase der Inbetriebnahme seiner Aukam-Graphitverarbeitungsanlage in Nambia befindet, ist das Unternehmen in einer einzigartigen Position, um zu einem der kostengünstigsten und hochwertigsten Graphitproduzenten der Welt aufzusteigen und gleichzeitig seine anderen Projekte in Brasilien voranzubringen.

Während Gratomic fleißig daran arbeitet, Aukam zum weltgrößten Anbieter von Adergraphit zu machen, sind Capim Grosso in Brasilien startklar, um bedeutende "Blue-Sky"-Wachstumsmöglichkeiten zu schaffen.

Der Zeitpunkt könnte für Gratomic und seine Aktionäre nicht besser sein, da natürliche, hochgradige Graphitquellen bereits jetzt und auch in Zukunft sehr gefragt sind.



Vollbild / Quelle / “Die weltweiten Automobilhersteller haben 2021 einen Rekord von 4,8 Mio. Elektrofahrzeugen verkauft, ein Plus von 113% gegenüber 2,3 Mio. im Jahr 2020. Trotz eines leichten Rückgangs im Februar setzt sich der Aufwärtstrend bei den Verkäufen 2022 fort, auch wenn die Preise für Batterierohstoffe in die Höhe geschnellt sind, wobei die geschätzten BEV- [Battery Electric Vehicles] Verkäufe im 1. Quartal um fast 120% gestiegen sind.“ (Reuters, März 2022)



Vollbild / Quelle / “Unsere Zellen sollten Nickel-Graphit heißen, denn die Kathode besteht hauptsächlich aus Nickel und die Anode aus Graphit mit Siliziumoxid... [da ist zwar auch] ein bisschen Lithium drin, aber das ist wie das Salz auf dem Salat.” (Elon Musk, CEO von Tesla Inc.)

Seit 2012 sind nur 2 oder 3 bedeutende Graphitprojekte in Produktion gegangen. Um jedoch mit der Nachfrage Schritt zu halten, wird jedes Jahr mindestens eine neue große Graphitmine benötigt.

Laut Credit Suisse (April 2022): “Graphit ist ein wichtiges Übergangsmaterial mit einem wachsenden Angebotsdefizit: Wir schätzen, dass die potentielle Nachfrage nach Graphit bis 2050 um das 5,3-fache über dem derzeitigen Niveau liegen könnte... Wir prognostizieren für 2022 ein Defizit von 10% auf dem Batterieanodenmarkt, das sich jedoch bis 2025 erheblich auf 32% ausweiten wird. Zum Vergleich: Credit Suisse prognostiziert für Lithium ein Angebotsdefizit von 17% für 2022, das sich jedoch bis 2025 wieder auf einen überschaubaren Überschuss von 1% erhöht.“

Laut “Shortage of EV battery raw material graphite could delay global drive to go green“ (April 2022): “Graphit, ein wichtiges Mineral, das in Batterien für Elektrofahrzeuge verwendet wird, könnte angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektroautos zu einem Engpass bei der Versorgung führen, was die weltweite Umstellung auf umweltfreundliche Technologien verzögern könnte... Bei einem erwarteten Absatz von bis zu 11 Mio. Elektrofahrzeugen im Jahr 2022 könnte es in diesem Jahr zu einem Defizit von etwa 40.000 t Graphit kommen, sagte George Miller, Analyst des in London ansässigen Daten- und Informationsanbieters für Batteriematerialien, Benchmark Mineral Intelligence, in einem Interview. "Es besteht die Möglichkeit eines Rohstoffdefizits bei Graphit ... was die Auslastung der Produktionsanlagen für [Batterie-]Zellen und Elektrofahrzeuge beeinträchtigen würde", so Miller. Das Defizit würde die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zwar nicht zunichte machen, aber es könnte "den Zeitplan für eine breitere Integration von Elektrofahrzeugen in die Gesellschaft hinausschieben", so Miller... "Die Nachfrageaussichten für Graphit sind unglaublich stark. Er wird ein entscheidender Mineralstoff für das Wachstum der Lithium-Ionen-Technologie und die Energiewende bleiben", so Miller... Benchmark Mineral Intelligence prognostiziert zwar kurzfristig eine mögliche Verknappung von Graphit, doch könnte dies mit der Zeit zu höheren Preisen und damit zu einem größeren Angebot des Minerals auf dem Markt führen.“

Während das Recycling gebrauchter EV-Batterien eine wichtige Rolle für die künftige Versorgung mit kritischen Batteriemetallen spielen wird, ist Graphit die einzige Komponente, die derzeit nicht recycelbar ist.



Vollbild / Es wird erwartet, dass das Wachstum der Graphitnachfrage das anderer wichtiger Batteriemetalle übertrifft.

Moderne Lithium-Ionen-Batterien enthalten 10-15 Mal mehr Graphit als Lithium. Nach Angaben von Benchmark befinden sich in jedem Elektrofahrzeug, das Anodenmaterialien aus Naturgraphit verwendet, etwa 50-100 kg Naturgraphitflocken ("natural flake graphite").

"Die weltweite Nachfrage nach Graphit wird von jährlich 1,1 Mio. t im Jahr 2020 auf 4 Mio. t im Jahr 2030 drastisch ansteigen (Mining Journal, 2021). Wenn die historischen Produktionstrends anhalten, wird die Nachfrage das Angebot bis 2030 bei weitem übersteigen (Ballinger et al., 2019). Die Verarbeitung und Herstellung von Batteriekomponenten findet hauptsächlich in China, Japan und Südkorea statt (Grant, 2020). Diese Konzentration der wichtigsten Schritte in der Lieferkette auf wenige Länder stellt ein potentielles Risiko für die Sicherheit der weltweiten Graphitversorgung dar. Es werden neue Quellen und Lieferketten benötigt, um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen." (Quelle)

“Bei Graphit, einem wichtigen Mineral, das in Batterien für Elektrofahrzeuge verwendet wird, könnte es angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektroautos zu Lieferengpässen kommen, was die weltweite Umstellung auf umweltfreundliche Fahrzeuge verzögern könnte... Während die Graphitvorkommen nicht knapp sind, ist die Versorgung mit batteriefähigem Graphit, das als Rohstoff für Elektrofahrzeugbatterien verwendet wird, wesentlich knapper... Graphit wird für das negative Ende einer Lithium-Ionen-Batterie, die so genannte Anode, verwendet.“ (Quelle)



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle / “Graphit macht etwa 5-15%der Kosten einer typischen Elektrofahrzeugbatterie aus.“ (Quelle)

“Graphit ist ein wesentliches Material in EV-Batterien. Gemessen am Gewicht enthält eine Lithium-Ionen-Batterie mehr Graphit als Lithium, wobei für ein Tesla Model S1 schätzungsweise 54 kg benötigt werden. Es wird prognostiziert, dass die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Anodenmaterial bis 2028 auf 1,9 Mio. t ansteigen wird, und es wird erwartet, dass Graphit für die nächsten Jahrzehnte das Anodenmaterial der Wahl bleiben wird.“ (Quelle)



Vollbild / Quelle / Nach Angaben des IWF besteht bei Graphit das größte Risiko eines Versorgungsengpasses aller Metalle in einem Netto-Null-Szenario, da die derzeitigen Produktionsraten nicht ausreichen, um die künftige Nachfrage zu decken.

Alle Batterieanodenhersteller (einschließlich der Hersteller in Südkorea und Japan) sind derzeit von China abhängig, wenn es um gereinigten Kugelgraphit ("Purified Spherical Graphite") geht. Der Wettlauf um hochwertigen Naturgraphit wird immer intensiver, was eine Investition in Gratomic umso attraktiver macht.



Vollbild / Quelle / “Graphit, ein Allotrop des Kohlenstoffs, kommt hauptsächlich in 3 Arten von Mineralvorkommen vor: Amorpher Graphit ("amorphous graphite"; mikrokristalliner Graphit, der durch Metamorphose von Kohle, Erdöl oder kohlenstoffreichen Sedimenten entsteht); Flockengraphit ("flake graphite"; verstreute Graphitflocken, die mit metamorphem Gestein verbunden sind); und Adergraphit ("vein graphite"), der in Adern oder Bruchfüllungen in magmatischem und metamorphem Gestein vorkommt... Ein großer Teil der weltweiten Graphitproduktion stammt aus Lagerstätten von disseminiertem Flockengraphit.“ (Quelle) “Graphitlagerstätten enthalten in der Regel zwischen 2% und 8% Cg, wobei 15% bis 20% Cg als hochgradig gelten. Mit Ausnahme von Adervorkommen, die selektiv (oft von Hand) abgebaut werden können, erfordern alle anderen Graphiterze eine Aufbereitung. Der Flowsheet wird sowohl von der Mineralogie als auch vom Zielmarkt bestimmt und zielt darauf ab, die gewonnene Flockengröße zu maximieren und gleichzeitig die gewünschte Reinheit des Konzentrats zu erreichen sowie den graphitischen Kohlenstoff von den anderen vorhandenen Kohlenstoffformen zu trennen... Im Falle des Batteriemarktes ist ein hochgradiges (>95% Cg) Flotationskonzentrat erforderlich, das einer weiteren Behandlung wie Mikronisierung/Sphäroidisierung, chemischer/thermischer Behandlung und schließlich Kohlenstoffbeschichtung unterzogen wird, um kugelförmigen Graphit für die Verwendung in Batterien (10-30 Mikron und 99,9% Cg) zu produzieren.“ (Quelle)

• Da Ader-Graphitlagerstätten nur selten in nennenswerten Mengen zu finden sind und in der Regel einen tiefen Untertageabbau erfordern, kommt Gratomics Adergraphit (Aukam) an oder nahe der Erdoberfläche vor und bietet eine hochgradige Abbaumöglichkeit mit geringem CAPEX und OPEX sowie weichem Gestein als Gangmaterial (im Gegensatz zu hartem Gestein bei den meisten Ader- und Flockenlagerstätten; die Verwitterung der Gangminerale erleichtert den Abbau).

• “Es gibt keine enge Vermischung oder Verbindung des Graphits mit dem Nebengestein wie bei konventionellen Flockengraphitlagerstätten, wo die Nicht-Kohlenstoff- und die Kohlenstoffphase gleichzeitig abgelagert werden können.“ (Quelle)

• Aufgrund seines relativen Vorkommens zielen die meisten Graphitexplorationsprojekte weltweit auf Flockenlagerstätten ab, die jedoch in der Regel eine Auslaugung und Kalzinierung erfordern, um mehr als 95% Cg zu erhalten und sich für eine weitere Veredelung zu gereinigtem Kugelgraphit ("Purified Spherical Graphite"; 99,9% Cg; Batteriequalität) zu qualifizieren, der als Batterieanodenmaterial verwendet wird.

• Das Aukam-Graphit kann nur durch Flotation zu >97% Cg verarbeitet werden, was CAPEX, OPEX und die Umweltbelastung erheblich reduziert.

• Flockengraphitlagerstätten sind große Vorkommen mit 1-12% Cg (selten bis zu 22%), die in der Regel mit Sulfiden und anderen schädlichen Elementen vergesellschaftet sind, die schwer zu extrahieren sind (z.B. Mangan).

• Aukams Flowsheet bewahrt die Kristallinität und die Ordnung der Kohlenstoffstruktur während des gesamten Aufbereitungskreislaufs. Dieses Merkmal verschafft Gratomic einen großen Wettbewerbsvorteil, da es die ursprüngliche Qualität des Adergraphits bewahrt, der auf die gewünschte Qualität veredelt werden soll, was im krassen Gegensatz zu den meisten Flockenlagerstätten steht: "Das Maß der In-situ-Flockengröße [das in Ressourcenschätzungen von Graphitflockenlagerstätten angegeben wird] ist nur dann aussagekräftig, wenn die In-situ-Flocken im Grunde reines Graphit sind und ohne jegliche Zerkleinerung gewonnen werden können, was sehr unwahrscheinlich ist. Bergbau- und Handhabungspraktiken verschlechtern zunächst die Flockengröße, während die Verarbeitung einen besonders großen Einfluss auf die Größe der Produktflocken haben kann. Nach den Erfahrungen von RPM gibt es zahlreiche Beispiele, bei denen die Größenverteilung der In-situ-Flocken eine signifikante Jumbo- und Grobflocken-Komponente aufwies und die daraus resultierende marktfähige Produktflockengröße fein bis sehr fein war." (Quelle)

• Die meisten Flockengraphitminen, die heute mit einem Durchschnittsgehalt von 4% Cg produzieren, sind nur marginal wirtschaftlich.

• Obwohl Graphitaderlagerstätten mehr Bohrungen erfordern als Flockenlagerstätten, beherbergen Adervorkommen die überlegene Form von Graphit.

• Der Adergraphit von Aukam ist ein technisch überlegener Naturgraphit mit einem höheren Kristallinitätsgrad als Flockengraphit, was sich in besseren elektrochemischen Eigenschaften für Lithium-Ionen-Batterien niederschlägt (z.B. ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit, chemische Inertheit, hohe Dichte, Oxidations- und Hochtemperaturbeständigkeit).

• "In vielen Anwendungen kann Adergraphit eine bessere Leistung bieten, da es eine etwas höhere thermische und elektrische Leitfähigkeit aufweist, was auf seinen hohen Grad an kristalliner Perfektion zurückzuführen ist. Adergraphit hat auch den höchsten Grad an kohäsiver Integrität aller natürlichen Graphitmaterialien. Die hohe Kohäsionskraft bedeutet, dass sich Adergraphit leicht formen lässt und ohne Bindemittelzusatz in feste Formen gebracht werden kann. (Quelle)

• “Im Vergleich zu natürlichem Flockengraphit besitzt kristalliner Adergraphit eine extrem hohe Kohlenstoffreinheit und eine hohe Kristallinität, was es im Gegensatz zu synthetischem und natürlichem Flockengraphit zu einem überlegenen Rohstoff für LIBs [Lithium-Ionen-Batterien] macht.“ (Quelle)

• Naturgraphit bietet ein überlegenes ESG- (Environmental, Social, Governance) Profil und wird voraussichtlich in Zukunft das größte Wachstum erfahren.

• Sphärischer (Kugel-)Graphit ist das Material, das für die Herstellung hochwertiger Lithium-Ionen-Batterien benötigt wird. Um es aus Flockenlagerstätten herzustellen, wird zunächst Graphit mit mittleren bis großen Flocken abgebaut, gefolgt von einem kostspieligen Sekundärprozess, um die flache Flockenform in eine Kugelform zu verwandeln. Dies erfordert eine Feinvermahlung/Sphäroidisierung und eine chemische Reinigung, um schließlich das gewünschte Produkt herzustellen, das gereinigt und ebenfalls sehr fein ist. Dieses Produkt (in Form von Pulver) wird an Kunden in der Batterieindustrie verkauft.

• Synthetischer Graphit wird wegen seiner Energiekapazität dringend benötigt, kann aber in Bezug auf die Energiedichte nicht mit Naturgraphit konkurrieren. Es wird daher erwartet, dass Lithium-Ionen-Batterien weiterhin eine Mischung aus synthetischem und natürlichem Graphit enthalten werden.

• Gratomic will diese Marktnachfrage befriedigen, indem das Unternehmen eine saubere Alternative aus sphärischem Graphit für die Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeicherbatterien einführt.



Vollbild / Quelle

“Das Angebotsdefizit wird wachsen: Für den Markt für Batterieanodengraphit prognostizieren wir für 2022 ein Defizit von 10%, das sich jedoch bis 2025 erheblich auf 32% ausweiten wird. Zum Vergleich: Credit Suisse prognostiziert für Lithium ein Angebotsdefizit von 17% für 2022, das jedoch bis 2025 wieder auf einen überschaubaren Überschuss von 1% ansteigt. Zwar gibt es keinen Mangel an natürlichen Graphitreserven, aber eine Kombination aus Vorlaufzeiten für den Abbau, langwierigen Materialqualifizierungsprozessen, den Auswirkungen der chinesischen Energiepolitik auf die synthetische Produktion und dem ungedeckten Status mehrerer neuer Graphitminen könnte zu einem anhaltenden Angebotsdefizit führen und die Preise erheblich in die Höhe treiben. Der durchschnittliche Flockenpreis ist bis 2021 um 19% gestiegen, hat aber seit November 2021 um 38% zugelegt." (Credit Suisse, April 2022)



Vollbild / Quelle

“Graphit ist das einzige Anodenmaterial, das verwendet werden kann. Trotz umfangreicher Forschungsanstrengungen zu alternativen Anodenmaterialien gibt es derzeit keine kommerziellen Ersatzstoffe für diese spezielle Batteriechemie. Graphit ist derzeit die vorherrschende Wahl für die Anode in den meisten Lithium-Ionen-Batterien, obwohl einige Hersteller auch Lithiumtitanat anstelle von Graphit verwenden. Bestrebungen, einige oder die meisten Kohlenstoffatome in der Graphitanode durch Siliziumatome zu ersetzen, sind im Gange (z.B. Tesla, Porsche) und sollen die Energiedichte der Zellen drastisch verbessern. Allerdings quellen Siliziumanoden während des Ladevorgangs auf, was zu Rissen in der Oberfläche und zu Leistungseinbußen führt. Aus diesem Grund besteht allgemeiner Konsens darüber, dass Silizium bei etwa 10-15% der Anode eine Obergrenze für die "Batteriestabilität" erreichen wird.“ (Credit Suisse, April 2022)



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

• Auf China entfielen 76% des weltweiten Angebots an natürlichem Graphit und 56% des Angebots an synthetischem Graphit. Im Jahr 2021 war China mit einer geschätzten Produktion von 820.000 t, d.h. rund 79% der gesamten Weltproduktion, der weltweit führende Hersteller von Naturgraphit. (Quelle)

• Der weltweite Graphitmarkt beläuft sich derzeit auf etwa 2,2 Mio. t jährlich, wovon ca. 50% auf Naturgraphit (Flocken, amorphe Stoffe und Adern) entfallen, wobei die wichtigsten Produzenten China, Indien und Brasilien sind. Der Rest entfällt auf synthetischen Graphit, der aus Petrolkoks hergestellt wird und sehr energieintensiv (d.h. teuer) und nicht umweltfreundlich ist, obwohl der Gesamtgraphitgehalt hoch ist.

Laut Credit Suisse (April 2022): “Naturgraphit gewinnt zunehmend an Bedeutung: Derzeit werden 58% des Batterieanodenmaterials aus synthetischem Graphit und 39% aus Naturgraphit hergestellt. Für das Jahr 2030 wird prognostiziert, dass 41% des Anodenmaterials aus synthetischem und 49% aus natürlichem Graphit bestehen werden. Natürlicher Kugelgraphit hat eine höhere Leistungskapazität und ist preiswerter als synthetischer. Außerdem ist die Emissionsintensität bei der Herstellung von synthetischem Graphit mehr als 3-mal so hoch wie bei Naturgraphit, und neue Entwicklungen, die die Kosten für die Sphäronisierung senken, könnten dazu führen, dass Naturgraphit andere Endmarktanwendungen verdrängt. Schließlich führt unsere Einschätzung des Potentials für eine stärkere Siliziumdotierung in Anoden und Feststoffbatterien zu dem Schluss, dass Graphit noch jahrzehntelang das dominierende Anodenmaterial bleiben wird.“

• “Nadelkoks ("needle coke") wird als Primärrohstoff für Graphitelektroden in Elektroöfen verwendet. Es handelt sich um einen hochwertigen Petrolkoks, der zur Herstellung von Graphitelektroden mit sehr niedrigem Wärmeausdehnungskoeffizienten (WAK) für die Elektrolichtbogenöfen in der Stahlindustrie verwendet wird. Die Herstellung der Elektroden dauert bis zu 6 Monate, wobei die Umwandlung des Koks in Graphit durch Backen und Nachbrennen erfolgt." (Quelle)

• “Darüber hinaus werden die außergewöhnlichen Eigenschaften von Nadelkoks wie geringer elektrischer Widerstand, niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient und geringere Bruchanfälligkeit die Nachfrage nach Nadelkoks während des Projektionszeitraums voraussichtlich ankurbeln. Allerdings wird das Wachstum des weltweiten Marktes für Nadelkoks durch die zunehmende Sorge um die Umwelt bei der Herstellung von Nadelkoks gebremst.“ (Quelle)

• “Die Entwicklung beim Betrieb von Elektrolichtbogenöfen erfordert Koks von höherer Qualität für die Herstellung von Graphitelektroden. Koks für diesen Markt muss schwefel- und metallarm sein, eine gute Kristallinität aufweisen und Elektroden mit sehr guter thermischer Stabilität und hoher Festigkeit erzeugen... Nur ein sehr geringer Prozentsatz der weltweiten Kokserzeugung kommt für diesen Markt in Frage.“ (Quelle)



Vollbild / Quelle

Aukam ist eines der begehrtesten Graphitlagerstätten der Welt. Gratomic ist mit der Inbetriebnahme seiner neu gebauten Verarbeitungsanlage mit einer anfänglichen Produktionskapazität von 22.000 t Graphit pro Jahr schon recht weit fortgeschritten.

• Die Aukam-Anlage wird gebaut, um eine der wenigen Anlagen der Welt zu werden, die Graphitmaterial in Batteriequalität auf eine umweltbewusste Weise herstellen kann.

• Die Aufbereitung bei Aukam umfasst nur 2 Phasen, den Nass- und den Trockenkreislauf ("wet and dry circuits").

• Am 21. April verkündete Gratomic den wichtigen Meilenstein der Produktion der ersten Charge von verarbeitetem Graphit in seiner Aukam-Anlage als Teil des Prozesses der Nassinbetriebnahme und der Betriebsbereitschaft, den die Anlage derzeit durchläuft. Dies ist das erste Produkt, das am Standort Aukam seit 1974 produziert wird. Gratomic setzt die Optimierung der Aufbereitungsanlage über die Phase der Betriebsbereitschaft hinaus bis hin zur vollen Produktionsphase fort.

Sobald Aukam in Betrieb ist, mögen sich Investoren wohl fragen: Was kommt als Nächstes?

Einerseits hat Gratomic das vordere und hintere Ende der Verarbeitungskreisläufe überdimensioniert, um Expansionspläne zu ermöglichen (Verdoppelung der Kapazität auf 44.000 t Graphit pro Jahr, was Aukam zu einer der größten Graphitminen außerhalb Chinas und Brasiliens macht).

Andererseits will Gratomic seine brasilianischen Graphitprojekte gleichzeitig vorantreiben, mit der Vision, einer der weltweit größten Anbieter von hochwertigem Graphit mit globalen Aktivitäten zu werden. Das Capim Grosso Projekt in Brasilien ist als eine Aderlagerstätte klassifiziert, bei der Gratomic zunächst ca. 10 km Schürfgräben ("trenches") angelegt hat, um dann festzustellen, dass die Graphitmineralisation darüber hinausgeht. Gratomic beabsichtigt, Capim Grosso zu seinem zweiten Graphitbetrieb zu machen.



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Mit Blick auf die Zukunft beabsichtigt Gratomic, eine Komponente der Wertschöpfungsproduktion anzuschließen. Gratomic hat eine Kooperationsvereinbarung mit Forge Nano Inc. geschlossen, einem führenden Experten auf dem Gebiet der Batteriematerialien. Batterieanodenmaterialien bestehen im Allgemeinen aus 3 Verarbeitungsstufen: Mikronisierung, Sphäronisierung und Beschichtung. Forge Nano hat sich mit seiner patentierten Atomic Layer Deposition-Beschichtungstechnologie auf die letzte Beschichtungsstufe spezialisiert, die speziell dafür entwickelt wurde, den Bedarf an Beschichtung von Graphit nach dem Mikronisierungs- und Sphäronisierungsprozess zu minimieren. Diese Technologie verspricht nicht nur massive Kostenvorteile, sondern auch eine Optimierung für den Einsatz in Batterieanoden. Forge Nano hat ein umfassendes IP-Portfolio zusammengestellt, das seinen Partnern und Lizenznehmern alle Vorteile für Batterieanwendungen bietet. Forge Nano verfügt zudem über eine große Auswahl an zukunftsorientierten Partnern, die von Volkswagen, Air Liquide und LG Technology Ventures bis hin zu Mitsui Kinzoku und SBI Investments reichen.

Eine ziemlich einzigartige Partnerschaft, die nicht viele andere Graphitproduzenten haben, ist die Absichtserklärung von Gratomic, die im Februar 2022 mit Millennium Metals Ltd. (TM2) im Februar 2022 unterzeichnete Absichtserklärung, die darauf abzielt, als erstes Unternehmen Graphit als Rohstoff zu industrialisieren. TM2 ist der erste Spotmarkt der Welt, auf dem Direktinvestitionen in Technologiemetalle möglich sind. Es entwickelt sich schnell zu einer zentralen Anlaufstelle für Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) und OEMs. Die auf der TM2-Plattform erhältlichen Metalle und Minerale sind für Elektrofahrzeugbatterien, die Luft- und Raumfahrt, Halbleiter und viele weitere High-Tech-Industrien unverzichtbar. Der innovative Ansatz von TM2 im Bereich der Rohstoffe hat eine globale Gemeinschaft im Bereich der Elektrofahrzeuge geschaffen. Petur Georgesson, der CEO von TM2, kommentierte: "Wir beabsichtigen, der weltweit führende Markt für Technologiemetalle zu werden, mit einer vollständigen Abdeckung des Periodensystems und voller Transparenz. Wir möchten, dass sich mehr Menschen durch diese neue und einzigartige Möglichkeit, in Metalle zu investieren, gestärkt fühlen. Es ist ein neues Maß an Freiheit und Demokratie sowohl für Investoren als auch für Produzenten, Zugang zu einem direkten Handelsmarkt ohne Zwischenhändler und mit vollständiger Transparenz und zugänglichen Informationen über die von der Öffentlichkeit geforderten Nachhaltigkeitsanforderungen zu erhalten."

In einem Rennen, das 2012 begann, ist Gratomic eines der wenigen Graphitunternehmen, das seine Verarbeitungsanlage erfolgreich bis zur letzten Bauphase gebracht hat.



Vollbild / Quelle

Aukam (Namibia)

Das Aukam-Grundstück (141.600 Hektar bzw. 1.416 km2) befindet sich in der Karas-Region im Süden Namibias, in der Nähe der Hafenstadt Lüderitz. Im Jahr 1909, nach der Entdeckung von Diamanten in der Nähe, erlebte Lüderitz einen plötzlichen Wohlstandsschub durch einen Diamantenrausch in der Gegend.



Vollbild / GoogleMaps / Das Aukam-Grundstück ist ganzjährig über die asphaltierte Bundesstraße B4 zwischen Lüderitz und Keetmanshoop über die Distriktstraße D446 (Schotter) 42 km südlich der Bundesstraße zu erreichen. Aukam liegt 199 km (2h 17min mit dem Auto) vom Hafen von Lüderitz entfernt.



Vollbild / Quelle

“Der Hafen von Lüderitz bedient die Minen in den südlichen Regionen Namibias und im Nordwesten Südafrikas mit der Ein- und Ausfuhr von Bergbaurohstoffen. Mit einem neuen 500 m langen Kai, 2 kürzlich angeschafften 60-t-Transportern und einem 45-t-Reachstacker kann der Hafen Importeuren und Exporteuren einen effizienten und sicheren Güterumschlag bieten... In den namibischen Häfen werden 3 Arten von Gütern umgeschlagen: Container, Schüttgut und Stückgut. Die wichtigsten umgeschlagenen Güter sind: Salz, Kupfer, Kohle, Schwefelsäure, Weizen, Schwefel, Erdöl, Mangan, Ammoniumnitrat, Fahrzeuge, Tiefkühlprodukte (Fisch, Rindfleisch und Geflügel), Lebensmittel (Reis, Mais und Zucker), Projektladung, Holzkohle, Malz, Holz, Uran und Bergbauchemikalien.“ (Quelle)

“Aufgrund des starken Wachstums hat NamPort [Hafen Lüderitz] im Jahr 2020 eine neue Containerhafenanlage fertiggestellt, die nun 750.000 TEU pro Jahr umschlägt. Der neue Hafen liegt auf aufgeschüttetem Land, und sein Hafen wurde von 12,8 auf 15 m vertieft.“ (Quelle)



Vollbild / Quelle

• Das stabile politische Umfeld in Namibia zieht weiterhin ausländische Direktinvestitionen an, während seine Häfen ein natürliches Tor für den internationalen Handel bilden. Rund 80% des Welthandelsvolumens und über 70% des Welthandelswertes werden auf dem Seeweg abgewickelt. Etwa 90% der Ein- und Ausfuhren Afrikas werden auf dem Seeweg abgewickelt. (Quelle)

• Der Bergbau, Namibias führender Wirtschaftszweig, erwirtschaftet jedes Jahr rund 10% des namibischen BIP. (Quelle)

• In der Vergangenheit war der Diamantenabbau der führende Teilsektor der namibischen Bergbauindustrie (DeBeers ist der wichtigste Diamantenproduzent an Land und betreibt auch den Offshore-Diamantenabbau). (Quelle)

• Namibia ist der weltweit 4. größte Produzent von Uranoxid. Der Husab-Tagebau ist die 3. größte Uranmine der Welt und befindet sich im Besitz der China General Nuclear Power Company, einer der größten Einzelinvestitionen Chinas in Afrika.) Die Rossing-Uranmine (mehrheitlich im Besitz der China National Uranium Corp.), ebenfalls in der namibischen Wüste gelegen, ist der 5. größte Uranoxidproduzent der Welt (die weltweit größte Uranlagerstätte in Verbindung mit einem Eruptivgestein). (Quelle)

• Namibia ist auch ein führender Produzent von Zink mit 2 in Betrieb befindlichen Minen: Skorpion (betrieben von Vedanta Resources Ltd.) und Rosh Pinah (im Besitz verschiedener Aktionäre, wobei Exxaro Base Metals Pty Ltd. mit 46% den größten Anteil hält). (Quelle)

• Lodestone Namibia Proprietary Ltd., ein Minenunternehmen mit US-Beteiligung, baut Eisenerzvorkommen im Osten Namibias ab. (Quelle)

• Weitere große Minenbetriebe in Namibia sind Kupfer (Weatherly International Plc), Fluorspar (Okorusu im Besitz von Solvay Fluor GmbH), Mangan (Shaw River Manganese Ltd.) und Gold (Navachab im Besitz von AngloGold Ashanti Ltd., Otjikoto im Besitz von B2Gold Corp.).

• Namibia ist auch eine aufstrebende Quelle für kritische Minerale. Das Land hat das Potential, neue Minenprojekte für Cobalt, Lithium und Graphit zu entwickeln. Lepidico Ltd. entwickelt eine Lithiummine im Westen Namibias. Desert Lion Energy Inc. begann 2018 mit dem Versand von Lithiumerz nach China und fusionierte 2019 mit Lepidico. (Quelle)

• Gute Infrastruktur in der Umgebung von Aukam: Stromleitung aus dem nationalen Netz (ca. 2 km entfernt), große Wassermengen aus unterirdischen Grundwasserleitern, Eisenbahnverbindung neben der Bundesstraße B4 (ca. 70 km nördlich).

• Geringe Niederschläge und trockenes Land sorgen für ein ganzjährig minenfreundliches Klima.



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbilder: links, mittig, rechts / Quelle

Gratomic Inc. (ehemals CKR Carbon Corp.) wurde 2014 gegründet und übernahm 2015 den ursprünglichen Joint-Venture-Partner von Next Graphite Inc., um eine Beteiligung von bis zu 63% am Aukam Graphitprojekt zu erwerben (abgeschlossen im Jahr 2017). Im Juli 2021 akquirierte Gratomic den verbleibenden Anteil von 37% und besitzt nun 100% von Aukam ohne zugrunde liegende Royalties. Gratomic ist seit Februar 2021 schuldenfrei.

• Aukam ist der einzige historische Graphitproduzent in Namibia, der in den Jahren 1940-1956 und 1964-1974 insgesamt 22.602 t Graphit produzierte.

• Gratomic hat Aukam in den letzten 7 Jahren als Betreiber exploriert und konnte dabei ein erhebliches Potential für die Erweiterung der Graphitmineralisation außerhalb der alten Abbaugebiete nachweisen.

• Neben einem kleinen Tagebau und 5 unterirdischen Stollen auf dem Grundstück gibt es noch 5 Halden aus dem historischen Bergbau. Diese Halden enthalten noch beträchtliches Graphitmaterial: Die Ergebnisse von 73 Mischproben, die aus den unteren 3 Halden entnommen wurden, ergaben einen Durchschnittsgehalt von 42% Cg.



Vollbild / Quelle / Auf dem Aukam Grundstück befinden sich noch Bestände von in der Vergangenheit abgebautem Graphitmaterial, das mit der neuen Anlage verarbeitet werden soll, sobald diese in Betrieb ist. Aukam ist eine hochgradige, Adergraphitlagerstätte mit einer mittelgroßen bis großen Flockenverteilung. Die Mineralisation tritt in Form von massiven Linsen und Adern und seltener in Form kleinerer, verstreuter Flecken auf, die in unterschiedlich umgewandeltem Granit des metamorphen Namaqualand-Komplexes vorkommen.

• Im Jahr 2015 wurde eine 25-t-Großprobe ("bulk sample") aus dem unteren Stollen entnommen und die Ergebnisse zeigten einen Bereich von 11,39% bis 72,14% Cg, wobei der Durchschnitt bei 27,66% Cg lag.

• Im Jahr 2016 ergaben Schlitzproben ("chip channel samples") von 3 freiliegenden Graphitgängen im Untertagebau 18,34% Cg über 0,9 m (0,85 m tatsächliche Breite; in der Nähe des Eingangs zum Stollen), 41,98% Cg über 0,84 m (0,83 m tatsächliche Breite; an der Kreuzung des Stollens mit einem Querschlag) und 56,06% Cg über 1 m (tatsächliche Breite unbekannt; von der Wand eines 2,2 m breiten Stollens in der Nähe des Endes des Stollens).

• Gratomic hat seither über 2.000 m an Explorationsbohrungen durchgeführt (Untertagebohrungen typischerweise mit einer Länge von 3 bis 45 m pro Loch).

• Gratomic identifizierte eine Graphitmineralisation sowohl in den Untertagebetrieben als auch auf einer breiten Fläche an der Erdoberfläche (über 566 m in Ost-West-Richtung, subparallel zur elektromagnetischen Anomalie mit einer Nord-Süd-Breite von bis zu 190 m). Der disseminierte Graphit an der Erdoberfläche soll als Wegbereiter für den Adergraphit in der Tiefe dienen.

• All diese Explorationsarbeiten und der Abschluss von 8-monatigen Pilottests mit historisch abgebauten Graphit haben zur Erteilung einer Minenlizenz (ML 215) durch das namibische Ministerium für Bergbau und Energie im Mai 2020 geführt.

• Eine erste Ressourcenschätzung gemäß NI43-101 sowie eine Vormachbarkeitsstudie sind in Arbeit.

• Mehrere metallurgische Tests im Labormaßstab haben gezeigt, dass konventionelle Flotation ein machbares Mittel zur Konzentrierung des Graphits zu einem Endprodukt ist.



Vollbild / Quelle / Die maßgeschneiderte und selbstgebaute Produktionsanlage von Gratomic wurde so konzipiert, dass sie ein Höchstmaß an Effizienz und Nachhaltigkeit bietet.



Vollbild / Quelle / “Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Aktionären auf bestmögliche Art und Weise zu dienen, indem wir unsere Ziele und Vorgaben erfüllen und umsetzen... Unsere harte Arbeit hat letztlich zu einer der erfolgreichsten Aufwertungen von Graphitmaterial auf einen Gehalt von 99,83% Cg ohne jegliche Säurebehandlung geführt, die das Management je gesehen hat. Diese Ergebnisse sind erstaunlich und übertreffen unsere ursprünglichen Erwartungen.“ (Arno Brand, Gratomics CEO und Präsident, im September 2021)

• Der Bau, die Installation und die Inbetriebnahme einer Graphitverarbeitungsanlage im kommerziellen Maßstab (Kapazität: 20.000 t Graphitkonzentrat pro Jahr) ist seit 2018 im Gange.

• Diese Anlage hat die Pilotanlage ersetzt, die 2018 in Betrieb genommen wurde und erfolgreich 5,5 t Graphitkonzentrat mit einem Gehalt von 88-96% Cg produzierte.

• Die hochmoderne Produktionsanlage befindet sich derzeit in der Phase der Inbetriebnahme und Kalibrierung.

• Diese umweltfreundliche und nachhaltige Anlage wurde speziell für eine Erweiterung auf 44.000 t pro Jahr und unter Berücksichtigung des Umweltschutzes gebaut. Die Anlage ist auf Wassereinsparung ausgelegt und weist eine geschätzte Rückgewinnungsrate von 95% während der Graphitverarbeitungsphase auf.

• Im September 2020 gab Gratomic bekannt, dass das Unternehmen "neue und innovative Graphitverarbeitungsverfahren entwickelt hat, die eine höhere Graphitqualität erzeugen und gleichzeitig die Umweltauswirkungen minimieren und den Kohlenstoff-Fußabdruck, der während der Verarbeitungsphase entsteht, verringern. Die von unserem Expertenteam intern durchgeführten Berechnungen zeigen, dass die Produktion einer Tonne Graphit mit einem Cg-Anteil von ca. 98% einen sehr geringen Kohlenstoff-Fußabdruck von 0,8 kg Kohlenstoffemissionen bzw. 16.000 kg pro Jahr verursacht... Der Graphit, der für die Verarbeitung auf dem Aukam-Graphitprojekt des Unternehmens vorgesehen ist, befindet sich in einem natürlich verwitterten Zustand und enthält nur wenige schädliche Elemente, wodurch die negativen Auswirkungen auf die Umwelt nachhaltig gemindert werden. Diese Information wurde durch zahlreiche analytische Ergebnisse von Testprogrammen verifiziert. Pilotversuche haben bestätigt, dass der Großteil des Ausschussmaterials geringe Mengen an Ton, Kieselsäure und Eisen sowie kleinere Spuren von Kalzium enthält. Das analysierte Ausschussmaterial enthielt weder Schwefel noch Schwermetalle, die im Allgemeinen die größte Gefahr für die Umwelt darstellen. Das Unternehmen setzt alle Ressourcen so effizient und effektiv ein, dass nur sehr wenig Abfall anfällt."

• Im April 2021 kündigte Gratomic seine Pläne an, Aukam auf Solarenergie umzustellen, damit die Verarbeitungsanlage von herkömmlichen Brennstoffgeneratoren (Diesel) auf saubere, erneuerbare und nachhaltige Solarenergie umgestellt werden kann: "Gratomic freut sich darauf, weitere grüne Initiativen für seine Verarbeitungsanlage zu entwickeln... Der erwartete Gesamtstromverbrauch der Aukam-Anlage liegt derzeit bei etwa einem halben Megawatt pro Stunde, verglichen mit 3-6 Megawatt pro Stunde in einem durchschnittlichen Graphitverarbeitungsbetrieb. Aufgrund des natürlich hohen Reinheitsgrades und der hohen Qualität des am Standort vorhandenen Adergraphits kann Gratomic auch auf Verfahren wie Säurelaugung und andere chemische Behandlungen verzichten. Die einzige erforderliche Behandlung kann durch ein Wasseraufbereitungssystem erfolgen."



Vollbild / Quelle / Das Aukam-Team von Gratomic zeigt stolz sein erstes offizielles "Produkt im Sack" ("product in bag"), wie es in der Pressemitteilung vom 21. April heißt.

• Am 21. April 2022 gab Gratomic bekannt, dass das Unternehmen seinen "ersten Meilenstein "PRODUCT IN BAG (PIB)" erreicht hat, indem es eine Tonne Material produziert und in den Bestand überführt hat. Dieses Material wird an SGS Lakefield zur Produktentwicklung geschickt, um die Verpflichtung des Unternehmens zu erfüllen, das Produkt an die Bedürfnisse der Endverbraucher anzupassen. Dies ist ein wichtiger Schritt, der im Produktentwicklungsprozess erforderlich ist, auf dem die Produktlinie des Unternehmens basiert. Die Produktpalette umfasst SG16, das für die Entwicklung von Anodenmaterial und die Sphäronisierung bestimmt ist, M97, das hochveredelt, aber nicht sphäronisiert ist, sowie C99 und +895, die weniger für spezifische Anwendungen bestimmt sind. Die produzierte Sorte eignet sich für Anwendungen in den Bereichen Feuerfest, Pulvermetallurgie, Schmiermittel und Reibungselemente, und mit zusätzlicher Mikronisierung und Sphäronisierung kann das Material als Anodenmaterial in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. Je näher die Anlage dem Ende der Betriebsbereitschaft kommt, desto mehr Produkttypen mit unterschiedlichen Spezifikationen werden erzeugt, einschließlich Anwendungen mit höherem Mehrwert, wie z.B. Batterieanoden, bis die Anlage vollständig betriebsbereit ist. Es werden Proben an unabhängige Labors geschickt, um die vor Ort in Aukam gewonnene Produktqualität zu bestätigen. Das fertige Produkt wurde aus historischen Lagerbeständen am Standort hergestellt, und während der Durchführung wurden alle Komponenten der Verarbeitungsanlage in Betrieb genommen, wodurch die vom Ingenieurteam des Unternehmens idealisierten Konzepte und die Funktionalität der verschiedenen Ausrüstungsarten bestätigt wurden. Gratomic wird die Aufbereitungsanlage über die Phase der Betriebsbereitschaft hinaus bis hin zur vollen Produktionsphase weiter optimieren."



Vollbild / Quelle / Graphitisches Material, das während der Aufbereitung aus der Rinne ("launder") der selbst entwickelten Flotationskolonnen von Gratomic fließt. Bild aus der Pressemitteilung vom 21. April.

Capim Grosso (Brasilien)

Im November 2021 verkündete Gratomic die Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens zur Übernahme einer 100%-Beteiligung am Capim Grosso Grundstück (426 Hektar, vorbehaltlich einer dem Verkäufer gewährten NSR von 3%) im brasilianischen Bundesstaat Bahia.

In der Pressemitteilung erklärte Gratomic: "Der Erwerb des brasilianischen Graphitprojekts bietet Gratomic die Möglichkeit, die Interessen des Unternehmens zu diversifizieren und die Capim Grosso Graphitlagerstätte zu entwickeln. Damit ist das Unternehmen strategisch so positioniert, dass es die wachsende Nachfrage nach hochwertigem Graphit besser bedienen kann, und es bietet einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil, indem es das Risiko durch die Geschäftsentwicklung in mehreren wichtigen bergbaufreundlichen Jurisdiktionen begrenzt."

Armando Farhate, COO & Head of Graphite Marketing & Sales von Gratomic, fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit hatte, Gratomic in mein Heimatland zu bringen, ein minenfreundliches Land, das bereits zu den größten Graphitproduzenten der Welt gehört. Dies wird dazu beitragen, sowohl Gratomic als auch Brasilien an die Spitze der globalen Graphitgemeinschaft zu bringen."



Vollbild / GoogleMaps / Das Capim Grosso Grundstück befindet sich in der Nähe der Gemeinde Capim Grosso (Einwohnerzahl 2020: 30.862), etwa 280 km vom Hafen von Salvador (Hauptstadt Bahias und 4. größte Stadt Brasiliens; Einwohnerzahl 2020: 2,9 Mio.) und 166 km von Feira de Santana, der 2. rößten Stadt Bahias (Einwohnerzahl 2020: 619.609), entfernt. Mit einer geschätzten Einwohnerzahl von 15 Mio. im Jahr 2020 ist Bahia der 4. größte brasilianische Bundesstaat (flächenmäßig der 5. größte).



Vollbild / Quelle / An der Erdobefläche ausbeissende Graphitmineralisation auf dem Capim Grosso Grundstück.

• Vor der Projektübernahme schloss Gratomic im Juli 2021 ein Gesteinsprobenprogramm ("grab sampling program") ab, wobei die Gehalte der 14 Proben zwischen 3,87% und 21,22% TGC (Total Graphitic Carbon) lagen und im Durchschnitt 11% TGC betrugen. Nach Erhalt der Ergebnisse der Gestreinsproben schloss Gratomic im August und Oktober 2021 zwei Grabungsprogramme ("trenching programs") mit Gehalten von bis zu 41% TGC und einem Durchschnittswert von 14,82% TGC ab. Die 42 Gräben variierten in ihrer Länge von 30 bis 145 m und in ihrer Tiefe von 1 bis 6 m. Diese Gräben wurden in Gebieten ausgehoben, in denen die Ergebnisse der Gesteinsproben positiv waren oder in denen Erdoberflächengraphit beobachtet wurde. 31 der 42 Gräben durchschnitten eine Graphitmineralisation, und es wurde eine Ausdehnung von 4 km mineralisierter Streichenlänge bestätigt. Das Ziel dieser Schürfprogramme war es, Bohrziele genau zu definieren.



Vollbild / Quelle / Bohrkern aus dem ersten Bohrprogramm von Gratomic bei Capim Grosso, der hochgradigen Graphit aufweist (Ergebnisse stehen noch aus).

Am 7. Februar verkündete Gratomic die Ergebnisse der ersten metallurgischen Tests an den Proben aus den Trenching-Programmen: "In einem Test wurde ein kombinierter Konzentratgehalt von 97,5% C(t) erreicht, wobei der Gesamtkohlenstoffgehalt in mehreren Korngrößenfraktionen bis zu 98,6% betrug. Die Graphitausbeute im offenen Kreislauf betrug 70,1%, wobei etwa 20% der Graphitverluste auf Zwischenströme entfielen und die meisten dieser Graphiteinheiten im geschlossenen Kreislauf in das Endkonzentrat übergehen werden. Es wird erwartet, dass die Optimierung der Grob- und Primärreinigungsbedingungen die Graphitverluste in diesen Abgangsströmen reduzieren wird. Basierend auf den bisherigen Flotationsergebnissen und der Erfahrung mit vergleichbaren Graphitprojekten wird ein kombinierter Konzentratgehalt von 97% C(t) mit einer Graphitgewinnung im geschlossenen Kreislauf von 85-90% erwartet. Weitere Tests an zusätzlichen Proben und eine Prozessoptimierung werden durchgeführt, um diese Prognosen zu bestätigen. Die bisher erzielten metallurgischen Ergebnisse sind ermutigend und unterstützen den Plan für eine groß angelegte Verarbeitung der Capim Grosso Lagerstätte."

Armando Farhate kommentierte in der News: "Seit unserem ersten Kontakt mit der Capim Grosso Lagerstätte waren wir davon überzeugt, dass es sich um eine Lagerstätte mit Weltklasse_Format handeln könnte. Diese Ergebnisse erhöhen unsere Zuversicht und werden es uns ermöglichen, den technischen Prozess und anschließend den Bau der Anlage zu beschleunigen." Arno Brand fügte hinzu: "Gratomic beabsichtigt, sein Capim Grosso Projekt in einem ähnlichen Tempo zu entwickeln, wie es sein Aukam Graphitprojekt in Namibia entwickelt hat. Mit diesen neu gewonnenen metallurgischen Ergebnissen ist das Unternehmen zuversichtlich, die metallurgischen Massen- und Pilottests bei Capim Grosso zu beschleunigen."

• Ende November 2021 begann Gratomic mit einem 5.000 m langen Bohrprogramm und fügte im Februar 2022 ein zweites Bohrgerät hinzu, um das Programm zu beschleunigen.

• Sobald die Bohrungen abgeschlossen und alle Löcher untersucht sind, beabsichtigt Gratomic, die gewonnenen Daten zu verarbeiten, um eine erste Mineralressourcenschätzung gemäß den Anforderungen von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") für die Anlage Capim Grosso zu erstellen, die mit den Daten der metallurgischen Pilottests und anderen relevanten Informationen kombiniert werden soll, um eine Machbarkeitsstudie (FS; "Feasibility Study") zu erstellen und die Projektentwicklung zu beschleunigen.

• Am 14. Februar gab Gratomic ein vorläufiges (vereinfachtes) Prozessflussdiagramm (PFD) für das Projekt bekannt.

• Am 2. Mai gab Gratomic bekannt, dass 1.734,30 m des 5.000-Meter-Bohrprogramms mit 15 Löchern abgeschlossen wurden, und meldete die Laborergebnisse der ersten 8 Löcher (siehe Tabelle hierunter) sowie die Ergebnisse der 42 bisher abgeschlossenen Gräben ("trenches"):



Vollbild

• Am 9. Mai verkündete Gratomic die zweite Serie von Bohrergebnissen (Löcher 9-11), womit bis dato insgesamt 2.047,5 m Bohrlänge abgeschlossen wurde:



Vollbild / Die beiden Tabellen heben die Abschnitte der ersten 11 Bohrlöcher auf dem Projekt Capim Grosso in Brasilien hervor (1% TGC-Cutoff-Gehalt und 3% Mindest-TGC-Gehalt wurden verwendet). Die interne QA/QC wurde durchgeführt, indem Gratomic alle 20 Proben ein zertifiziertes Referenzmaterial (OREAS 725) einfügte, das innerhalb von 97% des erwarteten Graphitkohlenstoffwerts des Referenzmaterials lag. Die QP akzeptiert daher die Werte der Laboruntersuchungen. Die Abschnitte werden als wahre Breite (oder so nahe wie möglich) betrachtet, da die Neigung der Bohrlöcher senkrecht zur gemessenen Neigung der Geologie verläuft.

• Am 12. April meldete Gratomic den Abschluss eines endgültigen Abkommens über den Erwerb (100%) der Jacobina und Igrapiuna Grundstücke (2.782 Hektar) in der Nähe des Capim Grosso Grundstücks. Am 4. Mai meldete Gratomic im Rahmen seiner Due-Diligence-Prüfung den Beginn eines Trenching-Programms auf dem Jacobina Grundstück mit den folgenden Laborergebnissen:



Vollbild

Gratomic bemerkte: "Das Jacobina Grundstück liegt etwa 30 km vom Capim Grosso Grundstück entfernt und wird, sobald es vollständig entwickelt ist, wahrscheinlich als zusätzliche Materialquelle für die Verarbeitungsanlage genutzt werden, die bei Capim Grosso errichtet werden soll."

Brasilien: Der Graphit-Riese



Vollbild / Quelle / Die 3 brasilianischen Graphitminen Pedro Azul, Itapecerica und Salta da Divisa befinden sich im Besitz des Privatunternehmens Nacional de Grafite und werden von diesem betrieben. Sie produzieren rund 70.000 t Graphit mit unterschiedlichen Eigenschaften.



Vollbild / Quelle

“Gratomic in mein Heimatland zu bringen, ist für mich eine persönliche Genugtuung. Da ich für den größten und traditionsreichsten Graphitproduzenten des Landes gearbeitet habe, verfüge ich über die nötige Erfahrung, um Gratomic bei diesem sehr strategischen Schritt zu unterstützen, ein wichtiger Akteur in der Graphitwelt zu werden.” (Armando Farhate, Gratomics COO & Head of Graphite Marketing & Sales, im August 2021)



Vollbild / Quelle

• Mit mehr als 80 Jahren kontinuierlichen Graphitabbaus von hoher Qualität und einer Produktion von 63.600 t im Jahr 2020 ist Brasilien laut USGS der 2. größte Graphitproduzent der Welt nach China (762.000 t).

• Brasilien ist der bei weitem größte Graphitproduzent in Amerika (Kanada: 8.000 t, Mexiko: 3.300 t). Mit 70 Mio. t Graphitreserven (22% der weltweiten Reserven) liegt Brasilien gleichauf mit China (73 Mio. t).

• Auf Russland (25.000 t) und die Ukraine (16.000 t) entfielen im Jahr 2020 insgesamt 4% des weltweiten Angebots (oder 20% ohne China).

• Brasilien hat eine große Inlandsnachfrage nach Naturgraphit (schätzungsweise 75.000 t jährlich oder 7 % der weltweiten Nachfrage) in seiner Hightech-Batterieindustrie sowie in der Stahl-, Gießerei-, Schmiermittel-, Elektronik- und Automobilindustrie.

• Brasilien bietet qualifizierte Arbeitskräfte mit wettbewerbsfähigen Gehältern und zahlreiche Universitäten sind auf Geologie, Bergbau und Ingenieurwesen spezialisiert.

• Bahia entwickelt sich zu einem Investitionsstandort für den Bergbau, der eine breite Palette von Minerale bietet und bis 2025 Investitionen in Höhe von $11 Mrd. USD in den Bergbau anziehen soll. (Quelle)

• Der Bundesstaat Bahia steht bei der Mineralproduktion in Brasilien auf Platz 4 (2018) und zeichnet sich durch seine große Vielfalt an Erzen aus. Bahia umfasst 535 Produzenten, die sich auf 221 verschiedene Gemeinden verteilen und im Durchschnitt mehr als 2 Mio. t aus 52 verschiedenen Erzen pro Jahr produzieren.(Quelle)



• Brasilien gilt als blühendes Feld für Investoren in der Bergbauindustrie, da es die 5. größte Bevölkerung der Welt hat und ein wichtiger Nahrungsmittel- (Platz 1) und Ölproduzent (Platz 14) ist, der zu den Top-10-Produzenten der Welt für Stahl, Eisen, Kaffee, Baumwolle, Fleisch, Phosphat, Graphit, Düngemittel, Zement und Keramikfliesen gehört. Zum einen, weil es politisch und wirtschaftlich relativ stabil ist, und zum anderen aufgrund seiner Vielfalt an Ressourcen, Produkten und Märkten. (Quelle)

• Brasilien ist das 2. größte Flockengraphitabbaugebiet der Welt (14% der weltweiten Produktion im Jahr 2018): Der São-Francisco-Kraton (SFC), in dem sich Capim Grosso befindet, liegt im Trend mit den Graphitminen von Nacional de Grafite, die aufgrund der hohen Qualität ihrer Graphitprodukte den höchsten durchschnittlichen Verkaufspreis der Welt erzielen. Der orogenetische Gürtel des SCF ist weltweit für seine Graphitvorkommen bekannt und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur für Exploration, Abbau und Verarbeitung.

• China und Brasilien könnten einst Nachbarn gewesen sein: "Graphitreiche Gesteine deuten darauf hin, dass Gebiete beider Länder sowie Afrikas vor fast 2 Mrd. Jahren miteinander verbunden waren... Teixeira ist der Ansicht, dass, wenn das heutige Südamerika vor 1,9 Mrd. Jahren wirklich ein enger Nachbar des heutigen Nordchina war, auch Gebiete des späteren Afrikas mit ziemlicher Sicherheit in der Region vorhanden waren. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Hinweise verdichtet, dass Minas Gerais und Bahia einst mit dem afrikanischen Kontinent vereinigt waren und eine geologisch stabile Struktur bildeten, die als São-Francisco-Kongo-Kraton bezeichnet wird... In Brasilien befinden sich 27% der weltweiten Graphitreserven, in China 56%." (Quelle)



Vollbild / Quelle / "Capim Grosso und Aukam könnten Zwillinge auf verschiedenen Kontinenten sein." (Arno Brand, Gratomics Präsident & CEO, im Februar 2022)

"Im Research-Bericht schlagen Teixeira und ein Geologenteam vor, dass in ferner Vergangenheit Teile der brasilianischen Bundesstaaten Minas Gerais und Bahia sowie die Kongoregion im Westen Afrikas als Teil des Superkontinents Kolumbien mit Nordchina verbunden gewesen sein könnten... Die brasilianischen und chinesischen Graphitvorkommen entstanden vor etwa 2 Mrd. Jahren in der geologischen Ära des Proterozoikums, als sich hochentwickelte einzellige Organismen entwickelten. Das Alter des Graphits und die Eigenschaften des Gesteins, in das es eingebettet ist, veranlassten die Forscher zu der Annahme, dass die Regionen Itapecerica und Jiao-Liao-Ji, die heute durch fast 17 000 km voneinander getrennt sind, in der fernen Vergangenheit Nachbarn waren, als sie zusammen einen der alten Superkontinente der Erde bildeten, der als Columbia bekannt war. (Quelle)

Buckingham (Kanada)

Gratomic besitzt 100% des Buckingham Grundstücks (480 Hektar, vorbehaltlich einer dem Verkäufer gewährten NSR von 3%), das sich 7 km nordwestlich der Stadt Buckingham (Einwohnerzahl 2016: 16.685) im Südwesten von Quebec und 22 km nordöstlich von Kanadas Hauptstadt Ottawa (Einwohnerzahl 2016: 934.243) in Ontario befindet.

Laut Gratomic: "Ein elektromagnetischer Leiter, der bei einer luftgestützten Untersuchung im Jahr 2016 identifiziert wurde, fällt mit der Case Zone zusammen. Der Leiter erstreckt sich über 1,54 km in nordöstlicher und südwestlicher Richtung und deutet darauf hin, dass die Case Zone bis zu 600 m länger sein könnte als bisher angenommen. Nachfolgende Grabungen ("trenching") des Leiters entlang der Case Zone identifizierten eine Graphitmineralisation in Paragneis und Marmor. Zu den Highlights der Trenchproben gehören 8,33% Cg (Kohlenstoff als Graphit) über 11,3 m, 2,76% Cg über 15 m, 2,23% Cg über 27 m und 1,52% Cg über 65,5 m."

Anschließende Bohrungen im Jahr 2018 ergaben bis zu 16,64% Cg über 18 m, inkl. 6,88% Cg über 62 m (beginnend in einer Tiefe von 57 m; Bohrloch CK18-07; die Breiten sind nicht unbedingt die tatsächlichen Breiten, da derzeit nicht genügend Informationen zur Berechnung der tatsächlichen Breiten vorliegen).



Vollbild / Quelle / Hochgradiger Adergraphit im Bohrkern von Buckingham.



Vollbild / Quelle / Große Graphitflocken im Bohrkern von Buckingham.



Vollbild / Quelle / Graphitmineralisation in einer 0,5-m-Grube auf einer starken Geophysik-Anomalie bei Buckingham (Robillard, 2013).

Auszüge aus Buckinghams Technical Report (2018):

"Die Region Buckingham ist bekannt für den Graphitabbau in kleinem Maßstab, der zwischen 1860 und 1920 stattfand. Weniger als 700 m von der östlichen Grenze des Grundstücks entfernt wurde in einem Stollen, der als Walker Mine bezeichnet wird, flockiger Graphit abgebaut. Das Graphit wurde in einer Mühle verarbeitet, deren Fundamente entlang der Devine Road noch vorhanden sind. Darüber hinaus sollen etwa 100 t Graphit aus 15 verschiedenen Adern gewonnen worden sein (Obalski 1889), wie aus den historischen Gruben südwestlich des Stollens hervorgeht. 4 dieser historischen Gruben befanden sich im südöstlichen Teil des Grundstücks, neben denen kleine Steinhaufen mit Graphitklumpen lagen. Auf dem Buckingham Grundstück wurden vor der Optionierung des Grundstücks [durch Gratomic] im Jahr 2013 nur begrenzte Arbeiten durchgeführt."

"Graphit kommt auf dem Buckingham Projekt sowohl in Form von Ader- als auch in Form von disseminierter Mineralisation vor, wobei der Graphit in Form von Flocken weiter verbreitet ist und in der gesamten Paragneis- und Marmorsequenz vorkommt, die die Case Zone umfasst. Signifikante mineralisierte Abschnitte sind jedoch durchweg mit dem Vorhandensein von Marmoreinheiten verbunden... Mafische Kalksilikatgesteine sind meist hochgradige Abschnitte (15-25% Cg). Diese Einheit ist in der Regel nur wenige Meter breit und befindet sich in der Regel am Kontakt zwischen dem Marmor und dem angrenzenden Paragneis... Diese Art von Graphitlagerstätte weist einige Ähnlichkeiten mit der Hartwell-Lagerstätte auf, die etwa 40 km weiter östlich liegt (Simandl 2015)."

Management & Direktoren

Arno Brand (CEO und Präsident)



Arno ist ein namibischer Unternehmer mit 14 Jahren Erfahrung in großen Bau- und Minenprojekten in Afrika. Er ist ein erfahrener Rohstoffhändler/Broker mit einem Handelsvolumen von über $1 Mrd. Arno war an zahlreichen öffentlichen Transaktionen und Unternehmensfinanzierungen im Wert von mehr als $200 Mio. beteiligt. Er hat im Auftrag von Soupamine Uran-Abnahmeverträge mit Versorgungsunternehmen in aller Welt ausgehandelt. Arno hat bei der Börseneinführung privater Unternehmen mehr als $500 Mio. für die Aktionäre erwirtschaftet und hatte im Laufe seiner Karriere verschiedene wichtige Funktionen in mehreren Unternehmen inne, darunter CEO, COO, Direktor und Projektmanager.

Rodger Roden (CFO)



Rodger (CPA CA) verfügt über mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung und war als Vice President of Finance und CFO bei öffentlichen und privaten Unternehmen in einem breiten Spektrum von Branchen tätig, darunter auch im Mineralsektor. Seine Erfahrung umfasst alle Aspekte der Unternehmensfinanzierung, Fusionen und Übernahmen, IT-Implementierungen, Steuern, Geschäftssysteme und Prozessanalysen einschließlich der Implementierung.

Bill Johnstone (Rechtsbeistand und Unternehmenssekretär)



Bill ist seit 2005 Partner bei Gardiner Roberts LLP und in den Bereichen Wertpapier- und Gesellschaftsrecht tätig. Er ist Leiter der Wertpapierrechtsgruppe der Kanzlei. Bill ist seit über 30 Jahren als Anwalt tätig. Er ist außerdem Direktor und/oder leitender Angestellter anderer an der TSX.V und CSE notierter Unternehmen.

Armando Farhate (COO und Head of Graphite Marketing & Sales)



Armandos frühere Erfahrungen in den Bereichen Planung, Technik, Forschung und Entwicklung, Verarbeitung, Projektmanagement, Verkauf und Marketing in der Graphitbergbauindustrie machen ihn zum idealen COO und Leiter von Graphitmarketing und -verkauf. In früheren Projekten war er für das Qualitätsmanagement, das Umweltmanagement und die Umsetzung der strategischen und taktischen Planung verantwortlich. Armando beaufsichtigt die Fertigstellung der Verarbeitungsanlage in der Aukam-Graphitmine sowie den regulären Betrieb am Standort. Außerdem koordiniert er wichtige Entscheidungen bezüglich der Verarbeitung. Sein Wissen und seine Erfahrung eröffnen Gratomic zahlreiche Möglichkeiten, nicht nur durch Armandos Erfahrung, sondern auch durch sein Netzwerk innerhalb der Graphitindustrie.

Fernando Luís Pereira Calha (Director of Graphite Sales & Business Development)



Fernando ist erfahren in der strategischen Betriebsführung und Geschäftsentwicklung im Bereich der technischen Lösungen, wobei sein Schwerpunkt auf messbaren und nachhaltigen Ergebnissen liegt. Er ist außerdem erfahren in komplexen Vertragsverhandlungen, strategischem Marketing und der Leitung von Geschäftsbereichen und verfügt über umfassende Kenntnisse von Bergbau- und Inbetriebnahmeprojekten. Mit seinem MBA in Business Management, einem Master in Gesundheit, Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz, einem Diplom in Maschinenbau und Produktionstechnik und einem Bachelor in Maschinenbau sowie seinem umfangreichen beruflichen Hintergrund ist Fernando mehr als gerüstet, um Gratomic als Leiter des Bereichs Graphitvertrieb und Geschäftsentwicklung zu vertreten. Mit seinem fundierten Fachwissen über internationale Märkte, seiner umfangreichen Erfahrung in der Leitung von Unternehmensgründungen und der Etablierung neuer Produktlinien, ergänzt durch seine große Erfahrung im strategischen Marketing und in der "Go-to-Market"-Planung, glaubt Gratomic, dass Fernando für seine Position im Unternehmen gut geeignet ist.

Glenda Green (Kommunikation & Marketing)



Glenda hat einen Hintergrund in den Bereichen Marketing, Unternehmertum, Management, Teamentwicklung, Vertriebscoaching und Schulung. Sie hat Erfahrung mit Social Media Marketing, Website-Management und der Erstellung individueller Inhalte. Glenda hat Erfahrung in einer Führungsposition bei BMO und in den Bereichen Kommunikation und Marketing in der Öl- und Gasindustrie sowie im Bergbausektor. Glenda hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Mount Royal University.

Karl Trudeau (Director & Head of Namibian Operations)



Karl ist in der Provinz Québec ansässig und verfügt über einzigartige Erfahrungen aus dem Betrieb von Naturgraphitanlagen. 6 Jahre lang war er Werksleiter bei Imerys Graphite et Carbonne (ehemals Timcal) in Lac-Des-Îles, Quebec (Imerys ist der größte Graphitproduzent Nordamerikas). Anschließend war er bei Nouveau Monde Graphite tätig, wo er die Position des COO übernahm. Zu seinen weiteren Erfahrungen in der Bergbauindustrie gehören die Exploration und der Abbau verschiedener Mineralarten. Karl hatte zuvor die Position des Vizepräsidenten bei Minera Planet in Mexiko inne und war direkt für die Umsetzung eines Greenfield-Projekts verantwortlich. Er hat einen Abschluss in Industriemanagement und verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Funktionen in der Bergbauindustrie.

Bruno Baillavoine (Director)



Bruno arbeitet derzeit bei der Pericles Group im Vereinigten Königreich in mehreren Schlüsselpositionen. Er ist unabhängiger Direktor von Cel-Sci, einem führenden Forschungszentrum für Krebsbehandlung. Bruno ist auch Aktionär und ehemaliger Vorsitzender von CleanBay Inc., einem Unternehmen, das für den Entwicklungsprozess vom Projekt bis zum langfristigen Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung, Nährstoffrückgewinnung und Düngemittelproduktion in den USA verantwortlich ist. Bruno ist ein unternehmerischer Manager, Stratege, Innovator und Unternehmensgründer, der in einer Vielzahl von Unternehmen ein beträchtliches, nachhaltiges Wachstum und eine hohe Rentabilität erzielt hat. Er ist ein erfahrener CEO, Vorsitzender und unabhängiger Direktor mit erfolgreicher Erfahrung von kleinen Unternehmen bis hin zu großen multinationalen Konzernen.

Daniel Baard (Director)



Daniel ist eine operativ orientierte Führungskraft im Finanzbereich mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Logistik, Contract Mining, Finanzen, Verwaltung und Rechnungswesen öffentlicher Unternehmen in verschiedenen Branchen. Er ist eine strategische Führungspersönlichkeit mit nachgewiesener Fähigkeit zur Rationalisierung von Abläufen, zur Beeinflussung des Unternehmenswachstums und zur Steigerung der Rentabilität durch Erfolge in den Bereichen Finanzmanagement, Kosten und interne Kontrollen, Produktivität und Effizienzsteigerung. Daniel ist CPA (Kanada) und ACCA (Fellow, Großbritannien) und verfügt über einen geschäftlichen, finanziellen und analytischen Scharfsinn, um komplexe Probleme kreativ zu lösen. Zuletzt war er von 2018 bis 2021 als Chief Investment Officer für die Dukathole Group tätig. Er verfügt über weitreichende Erfahrungen als CEO, COO und CFO, die sich auf mehrere beeindruckende Projekte wie Loubster Bulk Services und Southern Seas Advisory Group erstrecken. Daniel ist eine erfahrene Führungskraft mit unschätzbarem Einblick in die wesentlichen Abläufe von Gratomic.

Steven Gray (Qualified Person; QP)



Steven ist ein Berufsgeologe, der bei der Association of Professional Geoscientists of Ontario registriert ist. Mit mehr als 28 Jahren Erfahrung ist er in der Rohstoffbranche erfolgreich tätig. Er ist Direktor und geschäftsführender Gesellschafter eines privaten Minenunternehmens in Arizona, Direktor einer börsennotierten kanadischen Risikokapitalgesellschaft und war kürzlich Vizepräsident eines börsennotierten Rohstoffunternehmens. Steven bietet Beratungsdienste im Zusammenhang mit der Planung von Untertage- und Tagebauminen, Scoping- und Machbarkeitsstudien in Kanada und im Ausland an.

Berater

Dr. Roger Moss (Berater)



Roger ist ein professioneller Geologe mit 20 Jahren internationaler Erfahrung in der Kupfer- und Goldexploration. Er war maßgeblich an der Entdeckung der Navachab Goldlagerstätte in Namibia beteiligt, das mehrere Millionen Unzen umfasst. Er verfügt über 16 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen bei jungen Bergbauunternehmen und ist Professor im Lassonde Mineral Engineering Program.

Namibia-Team

Lynne Brand (Personalwesen und General Manager)



Lynne war von Anfang an eine engagierte Mitarbeiterin und Unterstützerin der Aukam Graphite Mine. Sie hat die härtesten Zeiten durchgestanden, die ein neu gegründetes Unternehmen durchmachen muss. Sie hat sich selbstlos aufgeopfert. Ohne Lynne wäre die Aukam-Mine nicht das, was sie heute ist. Ihr unermüdlicher Einsatz, ihre Arbeitsmoral, Selbstlosigkeit und Loyalität sind die Grundlage für das Gedeihen von Gratomic. Sie kommentiert: "Als eines der ersten Gratomic-Teammitglieder, das mit beiden Beinen auf dem Boden steht, würde mich nichts mehr befriedigen als die Verwirklichung meines Traums von der Aukam Graphitmine. Ich glaube wirklich an dieses Projekt und habe Vertrauen, dass das derzeitige Führungsteam uns dorthin bringen kann."

Sir-King Frans Indongo Jr. (Country Manager)



Sir-King Frans ist ein namibischer Unternehmer mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der nationalen und internationalen Wirtschaft, im namibischen Bergbau sowie in der Öl- und Gasindustrie. Er unterhält Geschäftsbeziehungen zu vielen großen nationalen und internationalen Unternehmen in Namibia, in der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft und in der internationalen Gemeinschaft insgesamt. Sein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Beziehungen zu Regierungen, Empowerment-Gruppen und kommunalen Akteuren mit dem Ziel, ein langfristiges, nachhaltiges wirtschaftliches und soziales Wachstum zu schaffen.

Natasha Kintscher (Financial Controller)



Natasha ist seit 2006 als Buchhalterin für 4 Unternehmen tätig und gehört seit 2017 zum Gratomic-Team. Sie arbeitet hart, um sicherzustellen, dass alle täglichen Finanzoperationen für die Aukam Mine streng überwacht und verbucht werden. Ihre Hingabe und ihr Fleiß sind eine echte Bereicherung für Gratomic. Sie kommentierte: "Ich glaube, dass dieses Projekt mit all den Veränderungen im Management und der Umsetzung von Richtlinien, insbesondere mehr Transparenz und der neuen Marketingstrategie, erfolgreich sein wird, da Investoren nun einen besseren Einblick in Gratomic haben werden."

Nico Sholtz (Head Geologist)



Nico ist ein bei der SACNASP registrierter Berufsgeologe und eine Qualifizierte Person (QP) mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration weltweit. Er hat für verschiedene an der TSX, ASX und AIM notierte Unternehmen in verschiedenen Rohstoffbereichen gearbeitet. Er ist nicht nur sehr erfahren, sondern auch leidenschaftlich und motiviert, mit Teams im Feld und in der Vorstandsetage zusammenzuarbeiten, da er sich mit der Exploration vor Ort, der Überwachung von Bohranlagen und der Anwendung und Empfehlung verschiedener geophysikalischer und geochemischer Explorationstechniken auskennt.

Stephen Woodhead (SVP Finance)



Stephen ist Absolvent der Universität Kapstadt und Mitglied des South African Institute of Chartered Accountants. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung und war für das südafrikanische Finanzministerium und die Trans Hex Group tätig, bevor er 1997 als CFO von Trans Hex International nach Kanada umzog. Er war CFO von Desert Sun Mining Corp., dem Entwickler der Jacobina Goldmine in Brasilien, und CFO von Crocodile Gold Corp. Stephen war auch als CFO und Vizepräsident zahlreicher wichtiger Unternehmen im Minensektor tätig und fungierte als Direktor von Apogee Minerals Ltd. und Vaaldiam Mining Inc. Derzeit ist er Senior Vice President of Finance bei Gratomic Inc., Botswana Copper Inc. und One Bullion Ltd.

Andre Bennett (Site Manager)



Antonie Lombard (Safety Manager)



Antonie ist ein erfahrener Sicherheitsmanager mit über 15 Jahren Erfahrung im Bereich SHREQ (Safety, Health, Risk, Environmental, Quality & Security). Er ist qualifiziert in den Bereichen Sicherheit, Recht und Finanzen. Er hat für zahlreiche Unternehmen in der Minen- und Bauindustrie gearbeitet und wurde während seiner Tätigkeit für die Minen- und Bauabteilung der B2Gold Corp. mit der Auszeichnung "Safest Sites" in der Gruppe geehrt. Antonie hat alle relevanten Sicherheitszertifikate erworben und arbeitet an seinem internationalen Projektmanagement-Zertifikat der Universität Stellenbosch.

Dunja Pritzen (Finance Manager)



Dunja kam im August 2021 zu Gratomic. Sie hat einen BCOMPT-Abschluss in Finanzbuchhaltung und verfügt über 10 Jahre einschlägige Erfahrung in diesem Bereich.

Dean Esau (HR Administrator)



Dean begann im März 2021 bei Gratomic. Ihre Rolle als Personalverwalterin umfasst sowohl Management- als auch Verwaltungsaufgaben innerhalb von Gratomic. Sie ist die erste Anlaufstelle für alle personalbezogenen Angelegenheiten und hat mit internen und externen Parteien zu tun. Zu ihren Aufgaben gehören Personalplanung, Arbeitsplatzanalyse und -gestaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Verwaltung von Sozialleistungen, Personalbeschaffung und -besetzung, Leistung und Schulung, Arbeitsbeziehungen, Organisationsentwicklung, Gestaltung, Einführung und Durchsetzung von Arbeitsplatzrichtlinien und -verfahren, Pflege der Arbeitskultur und Überwachung des organisatorischen Wachstums.

Jacques Van Der Merwe (Head of Processing)



Jacques ist Metallurge mit einem Diplom als Metallurgieingenieur (1984) von Pretoria Technicon. Er verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Prozessmetallurgie, der Verfahrenstechnik und der Minenindustrie mit Erfahrungen in den Bereichen Eisen und Stahl, Mineralsande, Graphit, Sillimanit, Kupfer, Zink, Blei, Salz, Magnetit und Goldverarbeitung. Er war zuvor bei Iscor Pretoria (Südafrika), Richards Bay Minerals (Südafrika), Keops Isis (Südafrika), Hatch Africa (Südafrika), CS Holdings (Südafrika), SNC Lavalin (Südafrika), Namib Trading (Namibia), Langer Heinrich (Namibia), Moma Sands (Mosambik), Gecko Namibia (Namibia), Tulela Processing Solutions (Namibia), Mimbula Minerals (Sambia) tätig.

Danie Mostert (Project Engineer)



Danie hat über 36 Jahre Erfahrung in der Projektierung und im Bau von Verarbeitungsanlagen sowie 6 Jahre in der Wartung von Minen- und Aufbereitungsanlagen. Er ist zertifizierter Maschinenbauingenieur, hat 7 Jahre lang studiert und sich qualifiziert, um diese Qualifikation zu erlangen.

Klippies Kotze (Technical Buyer)



Klippies ist dafür verantwortlich, dass der Standort des Aukam-Projekts für einen reibungslosen und kontinuierlichen Betrieb alle erforderlichen Anlagen erhält. Er hat über 20 Jahre Erfahrung als Projektingenieur in Minen in ganz Namibia, einschließlich Diamanten- und Goldprojekten. Er verfügt über mehrere Qualifikationen und Diplome, die als Grundlage für seine Arbeit bei Gratomic dienen.

Stephanus Bothma (Senior Electrician)



Stephanus hat in den letzten 20 Jahren als qualifizierter Elektriker und Kühltechniker umfangreiche Erfahrungen im Minen- und Baugewerbe gesammelt. Seine Aufgaben bei Gratomic umfassen das Auffinden und Beheben von elektrischen Fehlern, den Bau und die Installation von Schalttafeln sowie die Wartung von schweren und leichten Komponenten.

Raimund Rentel (Senior Exploration Geologist)



Raimund hat seinen Master of Science (Geologie) im Jahr 2014 mit Geologiemodulen in Mineralogie, Ingenieurgeologie, Wirtschaftsgeologie und Feldkenntnissen abgeschlossen. Er war hauptberuflich Dozent für Mineralogie an der University of Free State und verfügt über umfassende Kenntnisse als Geologe. Bei Gratomic ist er für alle Explorationsfunktionen verantwortlich, einschließlich der Beaufsichtigung von Nachwuchskräften, Feldteams und Auftragnehmern, sowie für eine Vielzahl anderer Aufgaben.

Amakreto (Kretto) David (General Foreman)



Milano Hein (Draughtsman)



Neville Cloete (Safety Officer)



Brasilien-Team

Ib Silva Camara (Head Geologist)



Ib hat Erfahrung in der Mineralexploration und Umweltgeologie. Er hat das Graphitprojekt der Bahia Mineral Research Company und des CBPM sowie die Metallogenetische Karte des Bundesstaates Bahia II, eine Partnerschaft zwischen dem CBPM und der Universität UFBA, integriert. Er arbeitete als Berater bei der Exploration von Graphit, Chrom und Gold. Seinen Master-Abschluss machte er in Exploration, verbunden mit der Metalogenese-Gruppe der UFBA, mit dem Thema "Vorkommen von Graphit im Tanque Novo - Ipirá-Komplex, nordöstlich des São Francisco-Kratons, Bahia, Brasilien: Charakterisierung und metallogenetisches Potenzial". Ib hat auch Erfahrung in der Umweltberatung mit den Schwerpunkten Geoprocessing, geologische Kartierung, Wasserressourcen und Bodenuntersuchung, Kontaminationsbewertung und Lizenzierung von Bergbauunternehmen.

Antonio Vitor (Regional Manager)



Antonio ist ein erfahrener Projekt- und Vertriebsmanager, der bereits bei Petrobras, PwC und Royal Dutch Shell gearbeitet hat. Seit 2014 ist Antonio direkt an der Planung und Koordinierung von Suchmaßnahmen für die Exploration in den brasilianischen Bundesstaaten Bahia und Goias beteiligt.

Vision

Gratomic hat sich zum Ziel gesetzt, ein wichtiger strategischer Lieferant von sauberem, umweltfreundlichem und ethisch einwandfreiem Graphit für das Kohlenstoffzeitalter zu werden.

Mission

Gratomic als zuverlässiger globaler Graphitproduzent zu etablieren durch innovatives Denken, erfahrenes Management, eine motivierte Belegschaft, Wertschöpfung für die Stakeholder und die Bereitschaft, sich schnell anzupassen und rasch auf die sich ändernde Marktnachfrage zu reagieren.

Values

• Gesundheit und Sicherheit der Menschen stehen immer an erster Stelle

• Transparenz innerhalb der Organisation und gegenüber allen Beteiligten

• Integrität, Teamarbeit und persönliche Verantwortlichkeit

• Minimale Umweltauswirkungen

• Unkonventionelles Denken

• Operative Spitzenleistungen



Vollbild / Quelle

Unternehmensdetails

Gratomic Inc.

22 Adelaide Street West, Suite 3600

Bay Adelaide Centre – East Tower

Toronto, Ontario, Kanada M5H 4E3

Telefon: +1 416 561 4095

Email: info@gratomic.ca

www.gratomic.ca

ISIN: CA38900X2077

Aktien im Markt: 176.981.214



Vollbild / Chart

Kanada-Symbol (TSX.V): GRAT

Aktueller Kurs: $0,45 CAD (20.05.2022)

Marktkapitalisierung: $80 Mio. CAD



Vollbild / Chart

Deutschland-Ticker / WKN (Tradegate): CB82 / A2PWQP

Aktueller Kurs: €0,31 EUR (23.06.2022)

Marktkapitalisierung: €55 Mio. EUR

Kontakt:

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Telefon: +41-44-5862323

Email: info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Gratomic Disclaimer: "Gratomic möchte betonen, dass keine vorläufige Wirtschaftsanalyse, vorläufige Machbarkeitsstudie oder Machbarkeitsstudie abgeschlossen wurde, um ein bestimmtes Produktionsniveau zu unterstützen. Tatsächlich wurden auf dem Grundstück Aukam noch keine Mineralressourcen, geschweige denn Mineralreserven, die die wirtschaftliche Lebensfähigkeit und technische Machbarkeit belegen, abgegrenzt. Das Unternehmen arbeitet an der Fertigstellung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (Preliminary Feasibility Study - PFS) für die Aukam-Verarbeitungsanlage. Die Studie, ihre Empfehlungen und deren anschließende Umsetzung werden Schlussfolgerungen und Empfehlungen auf einem PFS-Niveau liefern, die sich auf die Erweiterung der bestehenden Verarbeitungsanlage zu einer kommerziellen Verarbeitungsanlage beziehen, die in der Lage ist, die gewünschten Konzentratqualitäten und Produktionsraten zu produzieren. Gratomic möchte betonen, dass die Lieferung von Graphit an die Bedingung geknüpft ist, dass Gratomic in der Lage ist, das Aukam-Projekt in eine Produktionsphase zu überführen, und dass jegliches produzierte Graphit bestimmte technische und mineralogische Anforderungen erfüllen muss. Gratomic arbeitet weiterhin daran, sein Unternehmen in Richtung Produktion zu bringen und erwartet als Teil seines Geschäftsplans, im ersten Quartal 2022 eine Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects einzureichen. Risikofaktoren: Auf dem Grundstück Aukam wurden noch keine Mineralressourcen, geschweige denn Mineralreserven, die die wirtschaftliche Rentabilität und technische Machbarkeit belegen, abgegrenzt. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, Kapital- und/oder Betriebskosten, die mit der Verarbeitungsanlage verbunden sein könnten, nachzuweisen oder bekannt zu geben, solange die PFS nicht abgeschlossen ist. Das Unternehmen weist darauf hin, dass seine Produktionsentscheidung nicht einmal auf dem Vorhandensein von Mineralressourcen basiert, geschweige denn auf einer PFS oder einer Machbarkeitsstudie von Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweisen, und dass infolgedessen eine erhöhte Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung bestehen kann, einschließlich erhöhter Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte. Historisch gesehen haben solche Projekte ein viel höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produktion wie erwartet oder überhaupt beginnen wird oder dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden. Sollte die Produktion nicht aufgenommen werden, hätte dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung des Betriebs zu erzielen. Sollten die erwarteten Produktionskosten nicht erreicht werden, hätte dies erhebliche negative Auswirkungen auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens."

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer (hier und hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Zimtu Capital Corp. besitzt Aktien von Gratomic Inc. Der Autor besitzt keine Aktien oder sonstige Wertpapiere von Gratomic Inc., allerdings hält er Wertpapiere von Zimtu Capital Corp., und würde somit ggf. von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Gratomic Inc. bezahlt Zimtu Capital für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report und sonstigen Marketingaktivitäten. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor. Die hiesigen Ausführungen sollten nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite.