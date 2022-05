Smurfit Kappa erschließt E-Commerce-Markt mit kompakten Verpackungsportfolios (FOTO)

Hamburg (ots) - Kernkompetenz Customized Solutions: Auch kleine Unternehmen

profitieren vom Angebot an professionellen Verpackungen



Der E-Commerce boomt. Gleichzeitig steigen die Erwartungen und Ansprüche der

Endkunden, die auch kleinere Onlineshops erfüllen wollen. Sie möchten ihre

Kunden ebenfalls mit professionellen Verpackungen bedienen, die schick aussehen,

Kosteneffizienz zeigen und zudem nachhaltig sind. Der Verpackungsspezialist

Smurfit Kappa bündelt durch die Entwicklung kompakter Verpackungsportfolios

nicht nur die neuesten Verpackungsinnovationen auf dem Markt, sondern verhilft

mit seinem eShop (https://shop.smurfitkappa.com/) auch kleinen Unternehmen zu

Versandverpackungen auf professionellem Niveau.



Laut dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh)

(https://www.bevh.org/ueber-uns.html) wuchs der Branchenumsatz 2021 im

Privatkundengeschäft erstmals auf mehr als 100 Mrd. Euro an. Das Wachstum zum

Vorjahr betrug 19 Prozent. Der gesamte Internethandel über Onlineshops und

Marktplätze zwischen Firmen einschließlich Produktionsverbindungshandel und

Großhandel erreicht ein Volumen von mehr als 180 Mrd. Euro.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Smurfit Kappa hat diesen Trend bereits vor einigen Jahren erkannt und seinPortfolio an professionellen Verpackungsmaterialien sukzessive konsequent aufZielbranchen zugeschnitten. Das Unternehmen bietet jede Form und Größe angepasstan die Bedürfnisse großer Kunden mit individuellen Anforderungen sowiestandardisiert aus dem Onlineshop für kleinere Mengen direkt auf Abruf. Dabeihat Smurfit Kappa kontinuierlich die unterschiedlichsten Segmente analysiert undin kundenindividuelle Verpackungs-Portfolios übersetzt.Nico Heitmann, Head of Business Development & Marketing, von Smurfit Kappa sagtdazu: "Das rasante Wachstum des E-Commerce-Markts, insbesondere seit Beginn derPandemie, ist enorm - so wie auch die wachsende Nachfrage nachVersandverpackungen der am stärksten wachsenden Branchen. Dabei kann das breiteAngebot an Verpackungslösungen für die jeweiligen Einsatzbereiche ´nahezuerschlagen´, sodass den Kunden schnell die Übersicht über die besten Optionenabhanden kommt. Aus diesem Grund haben wir unsere Online-Verpackungsportfoliosentwickelt."Manipulationssichere Verpackungen für die Healthcare- und Beauty-BrancheManche Waren, die online geordert werden können, benötigen einen besonderenSchutz vor Manipulation oder Diebstahl. Smurfit Kappa hat daher z.B. diemanipulationssichere Verpackung " Tamper Evident Pack"(https://www.smurfitkappa.com/de/sectors/health-and-beauty/ecommerce-packaging)entwickelt, die Bestandteil des neuen Health & Beauty-Packaging-Portfolios