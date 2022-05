Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Eine Schätzung von immowelt zur Entwicklung der Kaufpreise vonBestandswohnungen bis Ende des Jahres zeigt:- Ende des Immobilienbooms naht: In 10 von 14 Großstädten stagnieren oder sinkendie Kaufpreise voraussichtlich bis Ende des Jahres- Gestiegene Bauzinsen, Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine und diehohe Inflation führen besonders bei älteren sanierungsbedürftigen Immobilienzu einem Nachfragerückgang- In Frankfurt (-5 Prozent) gehen die Preise am stärksten zurück - auch erstePreiskorrekturen für Leipzig (-4 Prozent) und Berlin (-3 Prozent) erwartet- Abflachen der Preiskurve in München (+1 Prozent) und Hamburg (+2 Prozent) -größtes Plus in Hannover (+3 Prozent)Der Immobilienboom neigt sich dem Ende zu. Die Zeit der großen Preissteigerungenist voraussichtlich vorbei. Eine aktuelle Preisschätzung von immowelt rechnetfür 10 der 14 Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern mit stagnierenden bisleicht rückläufigen Kaufpreisen bis Dezember dieses Jahres. Untersucht wurdendie Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock,Baujahr 1990er-Jahre). Die Kombination aus zuletzt stark gestiegenen Zinsen fürBaudarlehen, Unsicherheiten durch den anhaltenden Ukraine-Krieg und der derzeithohen Inflation könnten verantwortlich für die Trendumkehr am Immobilienmarktsein.Für die Kaufpreis-Schätzung wurde neben der langjährigen Entwicklung derImmobilienpreise auch die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes sowie derZinsen für Baudarlehen berücksichtigt. Für die Werte im Dezember wurde einZinssatz für 10-jährige Baudarlehen von 3,5 Prozent und eine Erhöhung desVerbraucherpreisindexes auf 121 Punkte angenommen."Die aktuellen Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine, die hohe Inflationund die steigenden Bauzinsen führen dazu, dass der Immobilienboomvoraussichtlich noch in diesem Jahr endet", sagt Felix Kusch, Country ManagingDirector immowelt. "Nach der jahrelangen Preisrallye bewegen sich die Kaufpreisein den meisten Städten künftig seitwärts. Mancherorts kommt es auch schon jetztzu leichten Preiskorrekturen nach unten. Sollten die Bauzinsen noch stärkersteigen, sind auch spürbare Rückgänge denkbar."Stärkster Rückgang in FrankfurtWährend in den meisten Städten die Preise stagnieren, beziehungsweise leicht indie eine oder andere Richtung schwanken, kommt es laut immowelt Schätzung inFrankfurt zu einem spürbaren Rückgang. Bis Ende des Jahres sinken die Kaufpreisevoraussichtlich um 5 Prozent - das ist die stärkste Veränderung alleruntersuchten Städte. Im Dezember kostet der Quadratmeter in Frankfurt