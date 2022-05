Analyse Diese beide Aktien sollten Sie auf dem Radar haben

Inflation, Ukraine-Krieg, Corona-Locksdowns in China und eine mögliche Rezession: Die aktuellen Belastungsfaktoren sind bekannt. In einer solchen Situation bieten Aktien von Unternehmen mit einem profitablen Geschäftsmodell und einer günstigen Bewertung gerade auf längere Sicht eine interessante Perspektive. Die beiden Aktien, die wir Ihnen heute vorstellen, passen mit ihrem attraktiven Chance-Risiko-Profil bestens in dieses Schema.