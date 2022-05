Auf dem 6.800 Hektar großen Block 4 Projekt geht das Unternehmen nun in eine neue Phase der Exploration. Nach ersten ermutigenden Ergebnissen u.a. auf dem Ziel Buenavista will das Unternehmen geophysikalische IP-Messungen vornehmen, um künftige Bohrziele zu präzisieren.

Chile ist der größte Kupferproduzent der Welt. Dennoch haben sich die großen Produzenten in der Vergangenheit kaum die Mühe gemacht, versteckte Lagerstätten zu erkunden, die von so genannten „postmineralischen Abdeckungen“, kurz von Pampa, bedeckt sind. Diesem Ziel hat der Kupferexplorer Pampa Metals Corp. (CSE: PM, FRA: FIRA) auf seinen insgesamt acht Projekten entlang des chilenischen Kupfergürtels verschrieben. Pampa setzt auf neueste Technologien einschließlich künstlicher Intelligenz.

Block 4 befindet sich entlang des wichtigsten Porphyr-Kupfergürtels im Norden Chiles, etwa 110 km südlich der riesigen Kupfermine La Escondida. Das bisher identifizierte Hauptziel namens Buenavista umfasst eine schlecht exponierte Quarzader-Stockwork-Zone innerhalb einer Porphyr-Intrusion, die räumlich mit einem magnetischen Hoch und einer anomalen Molybdän-Geochemie übereinstimmt. Kupferoxidvorkommen und anomale Goldwerte sind um die zentrale Stockwork-Zone herum zoniert.

Eine magnetische Bodenuntersuchung und anschließende geologische Feldarbeiten führten zur Entdeckung einer mit Porphyr in Zusammenhang stehenden Quarz-Ader-Stockwork-Zone, die räumlich mit einer magnetischen Anomalie zusammenfällt (siehe Pressemitteilung vom 18. November 2021) und anschließend als Ziel Buenavista bezeichnet wurde. Ein Schürfprogramm ergab Kupfer- und Goldwerte, einschließlich 24 m @ 0,14 % Cu und (separat) 24 m @ 0,25 g/t Au (siehe Pressemitteilung vom 15. März 2022).

Das Schürfprogramm bei Buenavista enthüllte Relikte einer groben Chalkopyrit-Dissemination aus einem skarnartigen System am östlichen Rand der Stockwork-Zone sowie eine grüne und schwarze Kupferoxidmineralisierung aus der In-situ-Oxidation einer goldhaltigen Chalkopyrit-Pyrit-Mineralisierung in einer Quarz-Sulfid-Brekzie an der Westflanke des Stockworks.

Weitere magnetische Anomalien mit ähnlichen Ausprägungen wie bei Buenavista wurden auch unter der postmineralischen "Pampa"-Überdeckung im Norden und Osten definiert. Diese Anomalien befinden sich auf NW- und N-S-Verwerfungen und Lineamenten des Domeyko-Verwerfungssystems, wo bei früheren Explorationen eine Kupfer-Gold-Mineralisierung in Quarzstrukturen identifiziert wurde.

Die IP-Untersuchung soll das Vorhandensein von Sulfidmineralien untersuchen, die zusätzliche Ziele für mögliche Bohrtests vorschlagen könnten, die in Zusammenhang mit den verschiedenen postmineralischen, abgedeckten magnetischen Anomalien stehen, sowie dazu beitragen, die Sulfidvorläufer der Oxidkupfervorkommen auf dem Ziel Buenavista zu bestimmen.

Block 4 - Einzelheiten zu den geophysikalischen Erkundungen

Unternehmen treibt aktuell vier seiner Projekte aktiv voran, einschließlich abgeschlossener und geplanter Bohrtests, und hat zwei weitere Projekte an Austral Gold Ltd. optioniert, wobei Austral bereits Bohrtests auf seinem ersten Ziel auf dem Gelände von Pampa Metals durchführt. Das Unternehmen hat außerdem eine Vereinbarung mit VerAI Discoveries Inc. unterzeichnet, die Pampa Metals den Zugang zu den neuesten Technologien der künstlichen Intelligenz in Bezug auf die Mineralexploration sowie zu weiteren 18.700 Hektar sehr aussichtsreichen Geländes im Kern der hochproduktiven Mineralgürtel im Norden Chiles ermöglicht.

