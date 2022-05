Zsquare gewinnt 2022 den Deutschen Innovationspreis

TEL AVIV, Israel, 24. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Zsquare , führender Entwickler von Hochleistungs-Einweg-Endoskopen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum Gewinner ist des Deutschen Innovationspreis 2022 , welcher vom Rat für Formgebung verliehen wird. Ausgezeichnet werden Produkte und Lösungen, die sich vor allem durch ihre Nutzerorientierung und ihren Mehrwert im Vergleich zu früheren Lösungen in allen Branchen auszeichnen.

Zsquare hat die einzige skalierbare Plattform entwickelt, die hochauflösende Bilder in flexiblen Einweg-Endoskopen übertragen kann. Die patentierte Polymerfaser des Unternehmens ist ein Durchbruch in der Welt der Miniaturisierung der visuellen Faseroptik. Neben der drastischen Reduzierung des Durchmessers der optischen Komponente ohne Beeinträchtigung der Auflösung ermöglicht das zweiteilige Endoskopdesign die Verwendung desselben Bildgebungskerns bei gleichzeitigem Wechsel der indikationsspezifischen Schalen, die speziell für HNO, Bronchoskopie, Duodenoskopie, Urologie, Gynäkologie und mehr entwickelt wurden.

„Diese Auszeichnung ist ein wahrer Beweis für die herausragenden Leistungen unseres Teams bei der Verbesserung von Diagnose- und Behandlungsbewertungen und der Verringerung von Kreuzinfektionsrisiken durch die Entwicklung benutzerorientierter Lösungen für den aufstrebenden Endoskopiemarkt", so Asaf Shahmoon, Ph.D., CEO von Zsquare. „Unsere Technologie ermöglicht zum ersten Mal eine drastische Verringerung des Durchmessers der optischen Komponente, wodurch die Bildqualität verbessert wird und eine nie dagewesene Bildqualität erreicht wird. Wir sind sehr stolz darauf, für unsere Leistungen anerkannt zu werden, und, was noch wichtiger ist, wir freuen uns auf die Auswirkungen, die wir auf die Patientenversorgung haben können, wenn dieses Instrument in der klinischen Praxis eingesetzt wird."

Die ultradünne Faser von Zsquare ermöglicht einen flexiblen Zugang zu bisher unerreichbaren anatomischen Stellen, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Während wiederverwendbare Endoskope häufig unzureichend sterilisiert werden, was zu dem weit verbreiteten Problem der Kreuzkontamination bei Endoskopien führt, setzt die Plattform von Zsquare auf Einwegschalen, die das Infektionsrisiko ausschalten. Zu den Vorteilen gehören bessere Ergebnisse für die Patienten, erhebliche Einsparungen für die Gesundheitssysteme, verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Diagnosequalität sowie eine breitere Zugänglichkeit der endoskopischen Verfahren.

Diese Nachricht folgt auf die jüngste Ankündigung des Unternehmens, dass es sich eine Finanzierung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar für die Piloteinführung seines Einweg-HNO-Endoskops gesichert hat. Es wurden Mittel zur Steigerung der F&E-Produktion bereitgestellt, wobei eine Ausweitung auf andere Gesundheitsindikationen geplant ist. Die Piloteinführung wird für das dritte Quartal 2022 erwartet, vorbehaltlich der Genehmigung durch die FDA.

Über Zsquare:

Zsquare, ein privates Medizintechnikunternehmen, hat die einzige skalierbare Plattform entwickelt, die hochauflösende Bilder in flexiblen Einweg-Endoskopen übertragen kann. Das zweiteilige Endoskopdesign ermöglicht die Verwendung desselben Bildgebungskerns bei gleichzeitigem Wechsel der indikationsspezifischen Schalen, die speziell für HNO, Bronchoskopie, Duodenoskopie, Urologie, Gynäkologie und mehr entwickelt wurden. Die kosteneffizienten, leistungsstarken Endoskope ermöglichen den Zugang zu bisher nicht abgedeckten Indikationen, verbessern die Leistung in der aktuellen Praxis und lösen das Problem der Kreuzkontamination in der Branche. Durch die Weiterentwicklung endoskopischer Diagnosetechnologien demokratisiert Zsquare die Patientenversorgung und optimiert die Ergebnisse für die Patienten und die Effizienz der Krankenhäuser mit einem Einweg-Endoskop nach dem anderen.

