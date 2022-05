Diese Kolumne wurde Ihnen präsentiert von Morgan Stanley“.Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Außerdem wird darauf hingewiesen das der Autor oder ein verbundenes Unternehmen eine Werbungskooperation mit Morgan Stanley plc eingegangen ist. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Ganz einfach: Menschen (und Trader sind Menschen ;)) neigen dazu, aus Einzelfällen allgemein gültige Gesetze herzuleiten. Natürlich gibt es Fälle, in denen man Long ist overnight und binnen weniger Stunden 400-500 Punkte im DAX verliert. Darum ist es wichtig, seine Einsätze so zu wählen, dass Einzelfälle oder gar eine Serie von Ausnahmen uns nicht arg beschädigen und das Ausnutzen eines statistischen Vorteils nicht gefährden.

Woher kommt also die Wahrnehmung, dass es riskant sei, über Nacht investiert zu sein?

Auch reicht es nicht aus, sein Engagement auf "bis 22 Uhr" auszudehnen. Defacto kommt die gesamte Performance im DAX aus der Zeit 17.30 Uhr bis 9 Uhr früh am Folgetag. Nachfolgend sehen wir die Kapitalkurve eines Roh-Durchlaufs (ohne Stop und Filter oder weitere Optimierung) für eine Strategie, die um 17.30 Uhr Long einsteigt und um 9 Uhr am Folgetag aussteigt.

Es wird gerne vom Über-Nacht-Risiko gesprochen unter kurzfristig agierenden Spekulanten. Statistisch gesehen ist das ausgemachter Unsinn, wie unsere Untersuchung zeigt. Wer nur zwischen 9 und 17.30 Uhr investiert war, hat einen enormen Anteil des heutigen DAX-Standes verpasst. Nachfolgend sehen Sie, wie der DAX-Chart sich von 2004 bis 2019 dargestellt hätte, wenn man nur in der Kassa-Handelszeit Long gewesen wäre.

