In unserer letzten Kommentierung vom 17.05. zur Aktie des US-Ölkonzerns Marathon Oil thematisierten wir die aktuellen Quartalsergebnisse des Unternehmens sowie die spannende charttechnische Konstellation der Aktie.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der rasante Kursanstieg sowie das exponierte Kursniveau machen die Aktie jedoch anfällig für Gewinnmitnahmen respektive Korrekturen. Der immer größer werdende Abstand zur 200-Tage-Linie unterstreicht dieses. Etwaige Rücksetzer bleiben idealerweise auf 23 US-Dollar begrenzt. Sollte es hingegen unter die 20 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde zudem eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Auf der Oberseite limitiert der markante Widerstandsbereich von 30 bis 32 US-Dollar. Dieser erlangte in den Jahren 2014 und 2015 Bedeutung. Die veritable Aufwärtsbewegung wurde von einer deutlichen Verbesserung der fundmentalen Rahmenbedingungen begleitet. […]“

In der Folgezeit kam es zunächst zu einer kleinen Schwächephase. Der von uns thematisierte Unterstützungsbereich von 23 US-Dollar blieb jedoch unberührt. Vielmehr gelang es Marathon Oil, den Kontakt zum letzten Verlaufshoch von Anfang Mai bei 29 US-Dollar zu halten.

Aktuell ist ein erneuter Vorstoß auf der Oberseite zu beobachten. Marathon Oil gelang es hierbei bereits, den Bereich um 29 US-Dollar zu überspringen. Aktuell ist das Ganze jedoch noch ein Muster ohne Wert, wartet doch nun die eigentliche Bewährungsprobe – der Bereich von 30 / 32 US-Dollar – auf die Aktie.

Kurzum. Es bleibt dabei. Marathon Oil muss über die 32 US-Dollar laufen, um ein starkes Kaufsignal auszulösen. Gleichzeitig ist ob des exponierten Kursniveaus jederzeit mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Rücksetzer sollten unverändert auf 23 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig werden. Wir haben einen 10-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle Konstellation adäquat darstellen zu können.