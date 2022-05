Timex arbeitet mit der Netflix-Serie Stranger Things an einer neuen "Timex x Stranger Things" Sonderkollektion zusammen

Middlebury, Conn. (ots/PRNewswire) - Zwei kulturelle Phänomene, Timex und

Stranger Things, bringen nostalgische Elemente aus der Dunkelheit ans Licht mit

einer neu gestalteten Kollektion von 3 Kultklassikern der 1980er Jahre aus den

Timex-Archiven



Uhrenmarke in den Vereinigten Staaten*, freut sich, die Veröffentlichung seiner

neuesten Sonderkollektion in Zusammenarbeit mit Stranger Things® von Netflix

bekannt zu geben. Die "Timex x Stranger Things"-Kollektion bringt zwei

kulturelle Phänomene zusammen, die die Uhrenwelt auf den Kopf stellen werden.

Sie wird pünktlich zum Start von Staffel 4 des Sci-Fi-Horror-Dramas auf den

Markt kommen. Volume 1 von Stranger Things Staffel 4 feierte am 27. Mai Premiere

und wird derzeit weltweit auf Netflix gestreamt. Volume 2 wird am 1. Juli 2022

veröffentlicht.