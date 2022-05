An der Wall Street herrscht nach den gestrigen Gewinnen auch heute wieder eine Art Kaufpanik! Mehrere Faktoren treiben diese Rally: das allgemein bärische Sentiment und die Untergewichtung von Hedgefonds in Aktien einerseits, dazu das neue bullische Narrativ, wonach die Inflation ihr peak erreicht habe und die Fed nach den nächsten beiden Zinsanhebungen um jeweils 0,5% im Juni und Juli erst einmal pausieren werde. Aber nach wie vor hat die Wall Street ein Grundproblem: je höher die Kurse steigen, desto stärker muß die Fed dann wieder auf die Bremse treten, wenn sie - wie mehrfach klar betont - die Finanz-Konditionen straffen will. Faktisch steigen die Kurse an der Wall Street also gegen den Willen der Fed! Daher sind und bleiben diese Rallys eben sehr wahrscheinlich Bärenmarktrallys - zumal die heraufziehende Rezession in den USA die Frage nach den Bewertungen stellen wird..

Hinweise aus Video:

