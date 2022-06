XCMGs XGT15000-600S, der größte Turmdrehkran der Welt, rollt vom Band

XUZHOU, China, 3. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Der XGT15000-600S, der weltweit größte Turmdrehkran, der gemeinsam von XCMG (SHE:000425) und China Major Bridge Engineering Co., Ltd. (MBEC) entwickelt wurde, ist heute vom Band gelaufen. Das Modell wurde entworfen und in Produktion genommen, um die steigende Nachfrage nach groß angelegten modularen Brückenbauvorhaben zu befriedigen.

Der Super-Turmdrehkran erfüllt die Anforderungen für Mega-Brückenbauprojekte, einschließlich schwerer Hebekomponenten, großer Arbeitshöhen und großer Konstruktionsbereiche, wie sie beim Bau großer Brücken wie der Changtai Yangtze River Bridge (der größten diamantenen Schrägseilbrücke der Welt) und der Chao-Ma-Eisenbahnbrücke der Ma'anshan Yangtze River Bridge (sowohl für den Eisenbahn- als auch für den Straßenverkehr) zu finden sind.