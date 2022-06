Metallis kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung im Wert von 2 Mio. Dollar an

Das Unternehmen reichte am 26. Mai 2022 bei der TSXV Formular 4A zur Preisreservierung auf Grundlage des Schlusskurses von 0,23 Dollar pro Stammaktie an.

Jede Non-Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben nicht übertragbaren Non-Flow-Through-Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von drei Jahren eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,30 Dollar pro Aktie zu erwerben.

Jede Flow-Through-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie und einem halben nicht übertragbaren Non-Flow-Through Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von drei Jahren eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,33 Dollar pro Aktie zu erwerben

Die Flow-through-Aktien werden als „Flow-through-Aktien“ gemäß dem kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act, das „Gesetz“) qualifiziert sein. Die Einnahmen aus der Flow-through-Privatplatzierung werden zur Deckung von „kanadischen Explorationsaufwendungen“ (gemäß dem Gesetz) verwendet werden. Das Unternehmen wird diese Aufwendungen gegenüber den Käufern mit einem Wirksamkeitsdatum bis spätestens 31. Dezember 2022 geltend machen, und wie im Gesetz vorgeschrieben.

Die Einnahmen aus den Non-Flow-through-Einheiten werden sowohl für die Exploration als auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die beim Abschluss begebenen Aktien und Warrants sind an eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Ausgabedatum gebunden. Der Abschluss der Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der endgültigen Annahme durch die TSXV.

Über Metallis

Metallis Resources Inc. ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration von Gold, Kupfer, Nickel und Silber auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Kirkham im Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia konzentriert. Das Konzessionsgebiet ist höffig für mehrere Minerallagerstättenarten und befindet sich entlang einer strategischen geologischen Grenze - der „Red-Line“ am westlichen Rand des Eskay-Rift-Systems in der Region Golden Triangle das im Nordwesten von British Columbia verläuft. Das Konzessionsgebiet grenzt im Norden an das Projekt E & L Nickel Mountain von Garibaldi Resources Corp. und im Osten an den Grundbesitz von Eskay Mining Corp. Es befindet sich innerhalb von 12 km von der Mine Eskay Creek und innerhalb von 12 bis 20 km westlich der KSM-Lagerstätten von Seabridge Gold und der Mine Brucejack von Pretium Resources.