Karora Resources stärkt Bilanz durch kostengünstige Kreditvereinbarung über 80 Millionen Dollar mit Macquarie Bank Limited

TORONTO, 9. Juni 2022 - Karora Resources Inc. (TSX:KRR; OTCQX:KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen") -https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/ ) freut sich bekanntzugeben, dass es der Refinanzierung seiner aktuellen Kreditfazilität durch eine kostengünstigere vorrangig besicherte Kreditvereinbarung in Höhe von 80 Mio. $ mit der Macquarie Bank Limited ("Macquarie") zugestimmt hat. Die Kreditvereinbarung sieht ein Laufzeitdarlehen in Höhe von 40 Mio. $ und eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 40 Mio. $ vor, die beide mit einem Zinssatz von Canadian Dealer Offered Rate +4,5 % p.a. auf das in Anspruch genommene Kapital und einer Bereitschaftsgebühr von 1,5 % p.a. auf die nicht in Anspruch genommene revolvierende Kreditfazilität verzinst werden. Die Laufzeit der Kreditvereinbarung beträgt 24 Monate mit der Option auf eine jährliche Verlängerung. Die Erlöse aus der Kreditvereinbarung werden zur Refinanzierung der bestehenden Kreditfazilität des Unternehmens in Höhe von 30 Mio. $ verwendet, die mit dem TD Prime Rate plus 6,05% p.a. verzinst wird, sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke. Der Abschluss der Kreditvereinbarung unterliegt aufschiebenden Bedingungen, einschließlich der Zahlung der üblichen Vorabgebühren, die für eine Finanzierung dieser Art typisch sind. Karora geht davon aus, dass der Abschluss im Juni 2022 erfolgen wird.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Macquarie eine Kreditvereinbarung in Höhe von 80 Mio. $ abgeschlossen haben, die einen deutlich niedrigeren Zinssatz als unsere derzeitige Kreditlinie aufweist. Wir beabsichtigen, unsere ausstehende Kreditfazilität in Höhe von 30 Millionen Dollar zu refinanzieren, während wir den Rest als trockenes Pulver für die Zukunft aufbewahren. Die zusätzliche revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 40 Mio. $ wird dem Unternehmen eine beträchtliche zusätzliche finanzielle Flexibilität verschaffen, während wir unsere organische Strategie weiter umsetzen, um bis 2024 eine jährliche Goldproduktion zwischen 185.000 und 205.000 Unzen zu erreichen. Der Abschluss dieser Vereinbarung mit einer australischen globalen Finanzdienstleistungsgruppe vom Kaliber von Macquarie beweist das Vertrauen des Marktes in unser Wachstumspotenzial und die Reife unseres Unternehmens."