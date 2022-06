Karora Resources gibt bekannt, dass die führenden unabhängigen Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis den Karora-Aktionären empfehlen, bei der kommenden Hauptversammlung für alle vorgeschlagenen Punkte zu stimmen

ISS und Glass Lewis sind führende unabhängige Beratungsunternehmen, die unter anderem Pensionsfonds, Investmentmanagern, Investmentfonds und anderen institutionellen Aktionären Empfehlungen für die Stimmrechtsausübung geben.

Karora bittet die Aktionäre, die Versammlungsunterlagen im Detail zu lesen. Kopien der Versammlungsunterlagen, die auch Anweisungen für die Teilnahme an der virtuellen Versammlung enthalten, sind unter dem Profil von Karora auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Karora-Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, können sich an den Proxy Solicitation Agent, Morrow Sodali Inc. wenden:

Morrow Sodali

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-999-2717

Anrufe außerhalb Nordamerikas: 1-289-695-3075

E-Mail: assistance@morrowsodali.com

Über Karora Resources

Karora ist bestrebt, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien bis 2024 auf eine Zielspanne von 185.000 bis 205.000 Unzen zu steigern. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und den Higginsville-Minen gespeist wird. Karora kündigte vor kurzem den geplanten Erwerb der Lakewood Mill in Westaustralien an, die zunächst eine zusätzliche Kapazität von 1,0 Mtpa bieten wird. Bei Beta Hunt befinden sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichenlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora zur Reduzierung von Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.