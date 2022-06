ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Salzgitter AG von 30,00 auf 28,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Carsten Riek begründete das neue Kursziel in erster Linie mit einer langfristig niedrigeren Bewertung der Mannesmann-Sparte sowie mit einer rascheren Normalisierung der Stahlpreise. Die Konzernstruktur von Salzgitter bleibe zu kompliziert für ein Unternehmen dieser Größe, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei, wenn auch inzwischen günstiger als im März, noch nicht attraktiv genug./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2022 / 04:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Rating: Underperform

Analyst: Credit Suisse

Kursziel: 28,60 Euro