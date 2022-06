Messi und Neymar von PSG tun sich mit Jay Chou zusammen, um Metaverse Art und Charity neu zu definieren - und wer ist Jay Chou?

PARIS, 19. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Der französische Fußballverein Paris Saint-Germain (PSG) und der Mandopop-Superstar Jay Chou, der von Edison's Co. vertreten wird, gaben kürzlich bekannt, dass sie gemeinsam ein neues Metaversum-Kunstprojekt starten werden. In dem Werbevideo auf Instagram zeigen Lionel Messi, Neymar und Chou eine Vorschau auf das Kunstwerk, das das PSG-Maskottchen mit Chous einzigartigem Design-Stil kombiniert.

Chou, der in „The Green Hornet" und „Now You See Me 2" mitspielte, ist als Asiens Top-Popsänger bekannt. Letztes Jahr wurde er einer der meistgestreamten Künstler in zahlreichen asiatischen Ländern auf Spotify (bereitgestellt von Edison's Co). Allein das Online-Konzert von Chou im letzten Monat wurde über 100 Millionen Mal aufgerufen.