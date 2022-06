Canopy Growth legte am 27.05. die Zahlen für das 4. Quartal seines Fiskaljahres 2022 (per 31.03.2022) vor. Die Enttäuschung der Marktakteure über das Zahlenwerk brach sich in den folgenden Tagen Bahn. Die Aktie setzte ihre Talfahrt fort.

Bereits im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung trübte sich das Chartbild von Canopy Growth ein, als die Aktie die eminent wichtige Unterstützungszone um 5 US-Dollar aufgeben musste. Ende April / Anfang Mai bildete Canopy Growth im Bereich von 5 US-Dollar einen kleinen Doppelboden aus, der zumindest die Hoffnung auf eine Stabilisierung des Kursverlaufs auf diesem Niveau nährte. Mit dem Unterschreiten der 5er Marke geriet dieses Szenario jedoch ins Wanken. Der Rücksetzer nach den Zahlen zog dem Bodenbildungsversuch im Bereich von 5 US-Dollar dann endgültig den Stecker.

Mittlerweile hat Canopy Growth die Abwärtsbewegung auf unter 4 US-Dollar ausgedehnt und nimmt aktuell die Marke von 3 US-Dollar ins Visier. Die Dynamik der Abwärtsbewegung ist ungebrochen. Erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 5 US-Dollar würde diese abschwächen. Um eine nachhaltige Entlastung herbeizuführen, muss Canopy Growth über die 6,7 US-Dollar laufen.

Schauen wir uns noch ein paar Eckpunkte aus dem Zahlenwerk von Canopy Growth an. Wir vergleichen die Daten des 4. Quartals des Fiskaljahres 2022 (3-Monatszeitraum zum 31.03.2022) mit den Daten des 3. Quartals des Fiskaljahres 2022 (3-Monatszeitraum zum 31.12.2021). Canopy Growth wies für das 4. Quartal einen Umsatz in Höhe von 111,770 Mio. CAD aus, nach 140,972 Mio. CAD im 3. Quartal. Das Unternehmen gab für den aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -578,613 Mio. CAD an, nach einem Nettoverlust in Höhe von -115,496 Mio. CAD im 3. Quartal. Canopy Growth wies das adjustierte EBITDA für den 3-Monatszeitraum zum 31.03.2022 mit -122 Mio. CAD aus; nach -67 Mio. CAD im Vorquartal (3-Monatszeitraum zum 31.12.2021).

Kurzum. Canopy Growth befindet sich in einer überaus schwierigen und herausfordernden Lage. Die Finanzergebnisse für das 4. Quartal fielen enttäuschend aus. Das Vertrauen von Investoren und Anlegern schwindet. Das Ganze schlägt sich in sinkenden Aktienkursen nieder. In den nächsten Quartalen muss etwas passieren, um Vertrauen am Markt zurückzugewinnen. Aus charttechnischer Sicht wäre erst ein Vorstoß über die 6,7 US-Dollar (Mai-Hoch) hinweg als Zeichen der Entspannung zu bewerten. Solange sich Erholungsversuche unterhalb dieser Marke abspielen, sind diese mit Vorsicht zu genießen.