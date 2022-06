Für das Edelmetall gilt es nun! Die nächsten Handelstage könnten richtungsweisend werden, hat sich im Chart doch eine interessante Konstellation ausgebildet, die sowohl Risiken auf der Unterseite als auch Chancen auf der Oberseite offeriert.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] Das Edelmetall sieht sich nach wie vor einem herausfordernden Umfeld gegenüber. Immerhin entspannte sich zuletzt die Lage am Devisenmarkt. Auf der Unterseite hat der Bereich von 1.800 US-Dollar seine Relevanz als Unterstützung erhöht. Ein Rücksetzer unter die 1.800 US-Dollar wäre vor diesem Hintergrund ein herber Rückschlag und würde die Preisbereiche um 1.750 US-Dollar und 1.720 US-Dollar (markanter Doppelboden) als mögliche Bewegungsziele aktivieren. Auf der Oberseite muss es für Gold weiterhin darum gehen, die 1.870 US-Dollar bzw. 1.900 US-Dollar zu überwinden.“

Bleiben wir zunächst bei den fundamentalen Aspekten. In der letzten Handelswoche erhöhten einige Notenbanken die Leitzinsen. Für einigermaßen Aufsehen sorgte hierbei die kräftige Leitzinsanhebung in den USA vom letzten Mittwoch (15.06.) und der überraschend deutliche Zinsschritt der Schweizerischen Nationalbank einen Tag später. Doch auch die Bank of England erhöhte die Leitzinsen. Die hohe Inflation treibt die Notenbank nun offenkundig vor sich her und zwingt sie nun, zu handeln.

Am Goldmarkt reagierte man vergleichsweise gelassen auf die zahlreichen Zinserhöhungen. Dem Edelmetall gelang es zwar nicht, Aufwärtsmomentum zu kreieren, gleichzeitig blieben aber auch neue Korrekturwellen aus. Die Claims sind auf der Ober- bzw. Unterseite offenkundig abgesteckt.

Wir bemühen des Öfteren die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares als rudimentären Indikator, um die Befindlichkeiten im Goldsektor zu erfassen. Nach einem kleinen Zwischenhoch der Bestände im April setzte zunächst ein erneuter Aderlass ein. Seit Mitte Mai haben sich die Bestände jedoch wieder stabilisiert bzw. konnten zuletzt wieder etwas zulegen. Kehrt womöglich das Kaufinteresse trotz steigender Zinsen und trotz eines überaus robusten US-Dollar zurück? Noch ist die Entwicklung nicht aussagekräftig, doch das Ganze sollte weiter beobachtet werden.

Charttechnik: Im oberen Chart tritt die markante Widerstandszone um 1.870 US-Dollar deutlich hervor. Nicht minder deutlich zeichnet sich im Bereich von 1.800 US-Dollar ein potentieller Doppelboden ab. An diesen beiden Preisbereichen könnte sich die kurzfristige Perspektive für Gold entscheiden.

Kurzum. Die Rahmenbedingungen sind für Gold gegenwärtig nicht die einfachsten. Und dennoch schlägt sich das Edelmetall achtbar. Aus charttechnischer Sicht gilt es, auf die 1.870 US-Dollar sowie 1.800 US-Dollar zu achten. Ein Über- bzw. Unterschreiten eines dieser Preisbereiche könnte eine stärkere Bewegung in Gang setzen…