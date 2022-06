Unsere letzte Kommentierung zum Arca Gold Bugs Index (kurz HUI) überschrieben wir an dieser Stelle mit „Ist der Boden erreicht?“. Darin thematisierten wir die spannende charttechnische Konstellation im Index, die damals die Hoffnung auf ein Ende der Korrektur nährte. Bislang hat sich diese Hoffnung jedoch nicht erfüllt; vielmehr droht aus charttechnischer Sicht weiteres Ungemach.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die aktuell zu beobachtende Erholung bei Gold und Silber sowie die allgemein zu beobachtende Aufhellung der Stimmung an den Aktienmärkten leitete auch eine Erholung im Arca Gold Bugs Index ein. Diese kam gerade zur richtigen Zeit, wie ein Blick auf den unteren Chart offenbart. […] Kurzum. Solange der Arca Gold Bugs Index nicht der Sprung über die Zone um 260 Punkte gelungen ist, bleibt der Unterstützungsbereich um 240 Punkte latent unter Druck. Ein Ausbruch des Arca Gold Bugs Index über die 260 Punkte hinweg würde zum einen Druck von der Unterstützung nehmen und zum anderen dem Index weiteres Aufwärtspotential in Richtung 280 Punkte eröffnen. Bei einem nachhaltigen Rücksetzer unter die 240er Marke würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“.

Anfang Juni wagte der Arca Gold Bugs Index schließlich einen Vorstoß über die Marke von 260 Punkten. Es wollte sich aber von Anfang an keine signifikante Bewegungsdynamik entwickeln. Bereits die im Bereich von 265 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie deckelte das Vorhaben. Letztendlich musste der Arca Gold Bugs Index ablassen. Einsetzende Verkäufe drückten den Index erneut in Richtung der eminent wichtigen Zone um 240 Punkte.

Die Aufgabenstellung für den Arca Gold Bugs Index ist aus charttechnischer Sicht damit klar definiert: Der Index muss signifikante Rücksetzer unter die 240 Punkte vermeiden. Sollte es dennoch hierzu kommen (einige Schrecksekunden waren diesbezüglich bereits zu überstehen), muss mit einer weiteren Ausdehnung der Bewegung auf 225 Punkte gerechnet werden. In diesem Bereich liegt das markante Tief aus dem Oktober 2021.

Kurzum. Gold und Silber gelingt es derzeit (noch) nicht, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren. Das schlägt sich auch auf die Kursentwicklung der Produzentenaktien und damit auf die Entwicklung des Arca Gold Bugs Index nieder. Für den Index selbst stehen zwei Kursbereiche im Fokus: Unter die 240 Punkte darf er nicht, will er auf der Unterseite nicht noch stärker in Bedrängnis geraten. Über die Zone 260 / 265 Punkte muss er, um sich weiteres Aufwärtspotential zu erschließen.