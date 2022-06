Unsere letzte Kommentierung zu Baumwolle überschrieben wir an dieser Stelle bereits mit „Geht der Rally die Puste aus?“. Darin thematisierten wir die damaligen Konsolidierungstendenzen in der Preisentwicklung.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „Seit Monaten besticht der Baumwollpreis durch eine fulminante Preisrally. Im Ergebnis übersprang der Preis Anfang Mai den Bereich von 1,50 US-Dollar. Und das durchaus deutlich! Seitdem konsolidiert Baumwolle allerdings. Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Intakte Aufwärtstrends dominieren aktuell noch das Handelsgeschehen bei Baumwolle. Auch wenn dem Baumwollpreis zuletzt etwas die Puste auszugehen schien, so lassen sich noch keine nachhaltigen Anzeichen einer oberen Trendumkehr ausmachen. Damit das so bleibt, sollten aus unserer Sicht Rücksetzer auf einen bestimmten Preisbereich begrenzt bleiben… […] Dem Preisbereich 1,20 US-Dollar / 1,16 US-Dollar billigen wir eine hohe Relevanz als Unterstützung zu. Wichtige Horizontalunterstützungen sowie die 200-Tage-Linie verlaufen in dieser Zone. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 1,16 US-Dollar kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Bereits ein Rücksetzer unter die 1,35 US-Dollar wäre als Warnsignal gelten. Auf der Oberseite limitiert der Bereich um 1,55 US-Dollar (letztes Verlaufshoch). Ein Sprung über diese Hürde würde das Ende der Konsolidierung einläuten und das Rallyszenario wieder reaktivieren. […]“

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Erneut haben wir einen 2-Jahres-Chart bemüht.

In der Folgezeit konsolidierte Baumwolle. Dem Preis gelang es nicht, neue Hochs jenseits der 1,50+ US-Dollar auszubauen. Gleichzeitig blieb aber auch der ganz starke Abwärtsdruck aus. Der vor diesem Hintergrund zuletzt thematisierte zentrale Unterstützungsbereich von 1,20 US-Dollar / 1,16 US-Dollar sowie die in dieser Zone verlaufende 200-Tage-Linie blieben unberührt. „Konsolidierung in geordneten Bahnen“ könnte man das Handelsgeschehen der letzten Handelstage bzw. –wochen daher auch zusammenfassen.

Der obere Chart zeigt aber auch, dass man die Preisentwicklung der letzten Wochen in eine S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation pressen könnte. Die Chartformationen finden sich nicht selten am Ende größerer Haussebewegungen und läuten ebenfalls nicht selten dann eine obere Trendwende ein. Ob es auch in diesem Fall so sein wird, bleibt abzuwarten und wird sich erst in der nächsten Zeit entscheiden. In jedem Fall kommt der potentiellen Nackenlinie der Formation (orange dargestellt), die aktuell im Bereich von 1,37 US-Dollar verläuft, eine besondere Bedeutung zu.

Unter fundamentalen Aspekten stand zuletzt der am 10.06. veröffentlichte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für Juni des US-Agrarministeriums (USDA) im Fokus. Dieser fiel in Bezug auf Baumwolle im Großen und Ganzen neutral aus. So sieht die aktuelle Prognose für das Erntejahr 2021 / 2022 mit 82,95 Mio. Ballen einen leicht niedrigeren Wert für die Lagerendbestände für Baumwolle vor, als noch im Mai-Bulletin mit 83,65 Mio. Ballen. Für das Erntejahr 2022 / 2023 werden im Juni-Bulletin Lagerendbestände in Höhe von 82,77 Mio. Ballen erwartet; nach 82,82 Mio. Ballen im Mai-Bulletin.

Kurzum. Die Konsolidierungstendenzen setzten sich in den letzten Handelstagen fort. Ob der Baumwollpreis in eine stärkere Korrektur stolpert, könnten die nächsten Tage zeigen. Aus charttechnischer Sicht liefert die sich abzeichnende SKS-Formation zumindest ein Warnsignal. Das nächste Warnsignal würde ausgelöst werden, sollte Baumwolle unter die Nackenlinie – als unter den Bereich von 1,37 US-Dollar - abtauchen müssen. Die zentrale Unterstützungszone verorten wir unverändert in den Bereich von 1,20 US-Dollar / 1,16 US-Dollar. Um die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren, muss es für Baumwolle auf ein neues Bewegungshoch jenseits der 1,54 US-Dollar laufen…