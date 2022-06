Kältetechnik gegen Lebensmittelverschwendung / Zum World Refrigeration Day 2022 -"Total Solution" von Daikin im Bereich Kältetechnik zur Reduzierung von Food Waste (FOTO)

Unterhaching (ots) - Lebensmittelverschwendung (Food Waste) ist ein globales

Problem, welches immer mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft findet. Weltweit

werden jedes Jahr rund 1,6 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeworfen.[1] Zur

Lösung dieser Problematik bedarf es eines nachhaltigen Wandels in der

Lebensmittelproduktion und ein verändertes Konsumverhalten. Aber auch der

richtige Transport und die korrekte Lagerung der Lebensmittel spielen eine

entscheidende Rolle. Jedes Jahr am 26. Juni wird mit dem World Refrigeration Day

die Relevanz der Kältetechnik in den öffentlichen Fokus gerückt - dieses Jahr

mit dem Schwerpunkt #coolingfood. Als weltweit führender Hersteller für Klima-

und Kältetechnik bietet Daikin ein breites Produktangebot in den Bereichen

Normal- und Tiefkühlung, Prozess- sowie Transportkühlung und ermöglicht so eine

lückenlose Kühlung von Lebensmitteln vom Feld bis auf den Teller.



Kältetechnik entlang der Wertschöpfungskette