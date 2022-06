Botschafter orientalischer Anmut Grüner Meijian-Pflaumenwein im Louvre in Paris

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Anfang Juni feierte die chinesische

Pflaumenweinmarke "Meijian Green Plum Wine" im Rahmen einer Einladung zur "Petit

Maupassant International Art Joint Creation Tour Exhibition", die von der

CHONGQING JIANGJI DISTILLERY CO., LTD. gesponsert wird, ihr Debüt im Louvre in

Paris. Als geladene chinesische Spirituosenmarke wurde Meijian von dem

internationalen Publikum in der Modemetropole ausgiebig gefeiert und zog die

Aufmerksamkeit der Welt auf sich.



Ein renommierter Kulturexperte erklärte, Wein habe die orientalische Welt mit

der europäischen Kultur beeinflusst, unter anderem die Religion, die Kunst, den

Lebensstil und die Ästhetik. Daher bietet das Debüt von Meijian in Paris den

europäischen Verbrauchern nicht nur einen Vorgeschmack auf den orientalischen

Pflaumenwein, sondern hilft auch noch mehr Menschen dabei, Chinas altehrwürdige,

fünftausend Jahre alte Kultur besser kennenzulernen.