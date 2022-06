Ulrich Medical lance la vente directe de ses implants de colonne vertébrale en France (FOTO)

Colomiers (ots) - Ulrich Medical France SAS, la filiale du fabricant de

techniques médicales Ulrich Medical, élargit son portefeuille de produits :

depuis début 2022, les systèmes pour la colonne vertébrale sont commercialisés

en France. Du 2 au 4 juin 2022, Ulrich Medical s'est présenté pour la première

fois au Congrès SFCR (Société Française de Chirurgie Rachidienne) et a présenté

ses produits au public professionnel français.



Les chirurgiens et les Hôpitaux/Cliniques français ont désormais la possibilité

d'acheter directement auprès d'Ulrich Medical France les systèmes pour la

colonne vertébrale développés et produits en Allemagne. Les médecins français

sont particulièrement demandeurs du remplacement de corps vertébral Obelisc, qui

peut être distracté en continu, et de la solution spéciale deux en un ADDplus,

qui réunit corps vertébral et plaque en un seul système. L'entreprise marque

également des points avec ses systèmes de vis à tige cosmicMIA et uCentum.